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Якби лялька Кена була справжньою: блогер дивує Instagram своїм виглядом

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У США живе реальний Кен - фото 1
У США живе реальний Кен / instagram.com/ryan_alling

Дівчатами, яка нагадують реальних ляльок Барбі, вже нікого не здивуєш, а от американець вирішив прославитись завдяки зовнішності Кена. Дехто навіть сумнівається у його справжності!

Фінансовий експерт та блогер зі США Раян Аллінг став зіркою обговорень у Twitter, а все через знімки в його профілі в соцмережі Instagram, на яких він дуже схожий на хлопця Барбі Кена.

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Ось такі наслідки захоплення фітнесом та кумедними фото у сорочках у неприродних позах. Дивлячись на ці кадри, важко бути впевненими у тому, що Раян реальний.

Але не всі дописи хлопця настільки "лялькові", тому у Twitter і поширили обрані пости:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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