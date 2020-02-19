Якби лялька Кена була справжньою: блогер дивує Instagram своїм виглядом

Дівчатами, яка нагадують реальних ляльок Барбі, вже нікого не здивуєш, а от американець вирішив прославитись завдяки зовнішності Кена. Дехто навіть сумнівається у його справжності!

Фінансовий експерт та блогер зі США Раян Аллінг став зіркою обговорень у Twitter, а все через знімки в його профілі в соцмережі Instagram, на яких він дуже схожий на хлопця Барбі Кена.

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Ось такі наслідки захоплення фітнесом та кумедними фото у сорочках у неприродних позах. Дивлячись на ці кадри, важко бути впевненими у тому, що Раян реальний.

found a cool guy pic.twitter.com/cWJsBZkTyp — conor (@conor_tripler) February 15, 2020

Але не всі дописи хлопця настільки "лялькові", тому у Twitter і поширили обрані пости:

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