У мережі показали 27-річного богатиря, який з'їдає вісім курей за день

Найсильніша людина Африки 27-річний богатир Айрон Бібі розповів, чим харчується, щоб зберігати форму. Відеозаяву спортсмена опублікували на сторінці Sun Sport у Twitter.

Справжнє ім'я спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Він родом з Буркіна-Фасо. Вага богатиря становить 187 кілограмів. Зараз чоловік ставить перед собою мету отримати звання найсильнішої людини на планеті.

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"Я можу з'їсти до восьми курей у день. Таким чином підтримую на достатньому рівні споживання білка. Також їм фрукти та продукти, що містить вуглеводи. Ця дієта потрібна кожному атлетові", – заявив Бібі.

Meet Africa's strongest man - who can lift 250kg and eats EIGHT chickens a day pic.twitter.com/E0CjVnqpYf — Sun Sport (@SunSport) February 17, 2020

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