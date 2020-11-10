Як спойлери впливають на касові збори фільмів: несподівана відповідь

Учені з Університету Х'юстона провели дослідження, щоб з'ясувати, чи шкодять спойлери касовими зборами фільмів. Висновки вас однозначно вразять!

Багато режисерів і продюсерів сильно турбуються, щоб критики, та й звичайні глядачі, не розкривали деталей сюжету у своїх відгуках. Мовляв, дізнавшись несподівані моменти, люди не захочуть йти в кіно (згадайте, як Тарантіно протестував проти спойлерів "Одного разу в... Голлівуді").

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Щоб з'ясувати, чи так це, група дослідників вивчила касові збори фільмів, випущених у США у період з січня 2013 року по грудень 2017 року. Вони зіставили їх з оглядами на IMDb. Результати показали, що спойлери, навпаки, допомагають збільшити касові збори.



Дослідження показало, що спойлери допомагають збільшити касові збори

Один з авторів дослідження стверджує, що спойлери особливо ефективні, якщо глядач сумнівається в якості фільму (коли картина отримала середні оцінки). Це ж стосується тих стрічок, у яких невелика промокампанія. Спойлери також вигідні для артхаусних фільмів з обмеженим прокатом. Так вони стають менш невизначеними для глядача, і ймовірність, що він захоче все-таки подивитися картину, виростає.

А як ви ставитеся до спойлерів? Будьмо чесними: трейлери теж містять достатньо спойлерів, але не розкривають усе до кінця. Те ж стосується оглядів і рецензій. Неможливо передати геть усе, що відбувається у фільмі.

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