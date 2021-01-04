Якби Борат був героєм Cyberpunk 2077: кумедне відео

Блогер з каналу Video Junkiee вирішив поєднати в одному відео дві знакові події минулого року – Cyberpunk 2077 і Бората. Борат Саґдієв за завданням Міністерства інформації Казахстану приїжджає у Найт-сіті. Що може піти не так?

Борат там не з сиквелу, а вінтажний, зразка 2006 року, з фургоном і продюсером.

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Крім іншого Саґдієв встигає поспілкуватися з Адамом Смешером, легендою світу Cyberpunk і одним з головних антагоністів гри. І, як завжди, нестандартно реагує на його сексуальні домагання!

Треба сказати, що на тлі трампових США, які Саша Барон Коен в образі Бората відвідав у 2020 у фільмі "Борат 2", всесвіт "кіберпанку" виглядає досить спокійно.

Нагадаємо, що влада Казахстану зробила крилату фразу фільмів "Борат" "Very nice!" слоганом рекламної кампанії з залучення туристів у країну. Легендарне словосполучення з'явилося у проморолику національної компанії Kazakh Tourism. Використовувати відсилку до персонажа Саші Барона Коена вирішили американець Денніс Кін, колишній студент по обміну, і його колега Ермек Утемісов. За підтримки Kazakh Tourism вони зняли серію роликів, в яких люди відвідують пам'ятки Казахстану і вимовляють фразу "Very nice!".

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