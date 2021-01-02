30-річний британець трохи перебрав алкоголю: тепер він – Селін Діон

30-річний британець Томас Тодд розповів, що завжди був великим шанувальником співачки Селін Діон. Тож йому на думку спала геніальна ідея: поміняти своє ім'я. Сталося це після того, як він з пляшкою шампанського дивився її концерт по телевізору.

Своєю кумедною історією Томас Тодді, а точніше – Селін Діон, поділився на своїй сторінці у твіттері.

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"Я дещо одержимий Селін Діон. Під час локдауну я подивився безліч телевізійних трансляцій її концертів. І, дивлячись черговий виступ Діон, я подумав, що це чудова ідея. Хоча тоді я був трохи п'яний", – розповів Тодд виданню The Birmingham Mail.

Щоб змінити ім'я, Томас подав онлайн-заяву і витратив 89 фунтів стерлінгів. Однак він зізнається, що не пам'ятає, як все відбувалося.

"Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як я зробив це. Я навіть не знав, що змінив ім'я, поки не знайшов конверт у поштовій скриньці. Спочатку я подумав, що це розіграш, але потім у банку все підтвердили", – сказав Тодд.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw — Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020

Чоловік не хоче поспішати та повертати старе ім'я відразу.

"Я пояснив моїй мамі, що все могло бути гірше, адже я міг вибрати Бориса Джонсона – пощастило, що він не дає концерти", – додав Тодд.

Тішить, що у хлопця відмінне почуття гумору. Тож до цієї кумедної ситуації він поставився з усмішкою. А нам же він нагадав про те, що іноді краще випити на один бокал менше, щоб не прокинутися з новим ім'ям.

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