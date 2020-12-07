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Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці
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Навіть легкий розважальний тест може допомогти більше дізнатись про себе. Цього разу пропонуємо назвати перше побачене на зображенні, щоб визначити свою проблему зараз. Це займе всього кілька хвилин!
У кожного у житті бувають періоди, коли все йде зовсім не за планом, але доволі складно визначити причину проблем. А цей швидкий психологічний тест дозволить за кілька хвилин розібратись у цій ситуації. Достатньо просто вибрати, на що першим ви звернули увагу на зображенні, та прочитати розшифровку нижче.
І ще: Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
1. Сімейство левів. Якщо першими ви побачили саме їх, то зараз найбільшою вашою проблемою є те, що зараз ви у надто стресовій ситуації. На вас навалились сумніви, рутинні справи та думки про те, як дотягнути до кінця року. Через це ваше самопочуття бажає кращого, а кількість негараздів збільшується. Але варто зрозуміти, що ви не можете постійно розв'язувати чужі проблеми та працювати на максимумі своїх сил. Щоб вибратись з цього замкнутого кола, вам потрібно навчитись менше хвилюватись та брати на себе відповідальність за інших. Знайдіть у своєму щільному графіку час для себе.
2. Дерева. Якщо ви обрали цей варіант відповіді, то зараз ви стикнулись із ситуацією, яка не повністю піддається вашому контролю. Це дуже вас бентежить, адже ви звикли тримати руку на пульсі. Зате широкий вибір варіантів ще більше змушує вас панікувати. Вам страшно діяти тоді, коли ви не знаєте чого очікувати. Але інколи потрібно ризикувати, щоб рухатись далі.
3. Жирафи або зебри. Якщо першими ви побачили саме цих тварин, то вашою проблемою є самообмеження. Ви надто закриваєтесь у собі, намагаючись не стати жертвою інших, але стаєте жертвою власних роздумів. Дуже важливо брати перерву та не боятись говорити зі своїми близькими, бачити щось нове і не лише сидіти на одному місці.
4. Самотня пантера. Якщо ви обрали такий варіант відповіді, то найбільшою проблемою є втома. Але якщо придивитись уважніше, то можна помітити, що пантера зовсім не одна. Так само і ви не залишились наодинці зі своїми проблемами та думками, куди ж рухатись далі. Вам зараз надто бракує мотивації, але й стан справ зовсім не влаштовує. Варто звернути увагу на те, що приносить вам радість.
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