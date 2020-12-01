Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці

Навіть швидкий розважальний тест може допомогти краще зрозуміти та пізнати себе. Цього разу пропонуємо обрати пару на зображенні, щоб дізнатись, чого ж вам так бракує у стосунках.

Будь-які стосунки вимагають зусиль для того, щоб вони були міцними та комфортними. Але часто люди самі не розуміють, чого прагнуть і як має виглядати їхнє щастя. Тому для таких випадків є простий тест "Які стосунки потрібні вам". Достатньо просто вибрати на картинці пару, яка найбільше сподобалась, а також прочитати її розшифровку під зображенням.

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Пара №1. Ви прагнете романтичних, естетичних та яскравих стосунків. Саме період залицяння для вас є найприємнішим і ви хочете, аби він тривав завжди. Все тому, що вам бракує відчуття того, що особливі та варті уваги.

Пара №2. Якщо ви вибрали цей варіант відповіді, то у стосунках вам потрібне певне протистояння. Тобто, потенційний партнер повинен бути не слабшим у жодній сфері. Такий підхід дозволяє постійно підкорювати один одного, отримувати нові емоції та не втрачати бажання до партнера.

Пара №3. Люди, які обирають цей варіант, дуже цінують турботу та підтримку у будь-яких стосунках. Вам потрібно, щоб поряд була людина, яка завжди вислухає, а також зможе розв'язувати всі проблеми. Лише у такому випадку ви зможете повноцінно розкритись та бути щасливими.

Пара №4. Ви прихильник доволі класичної схеми стосунків, де двоє зрілих та серйозних людей живуть у взаєморозумінні, турботі, довірі та повазі. Тому не дивно, що для вас справді дуже важливим є те, чи друга половинка дарує відчуття впевненості у майбутньому.

Пара №5. Якщо вам найбільше до душі припав саме цей варіант, то у стосунках вам потрібно бути лідером. Вам подобається керувати, спрямовувати та організовувати все навколо, навіть у любовних справах. Все через неймовірну кількість енергії, яка просто не дозволяє вам спокійно сидіти на місці.

Пара №6. Люди, які вибрали такий варіант відповіді, зараз не надто потребують стосунків. Вам подобається відчуття свободи, а також те, що ніхто не змінює ваш стиль життя. Саме в такому вигляді ви відчуваєте себе дуже гармонійно. А от майбутній партнер повинен поважати вашу незалежність.

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