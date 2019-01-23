Яка поза для сну може спровокувати біль у спині

Виявляється, неправильна поза для сну може сильно нашкодити здоров'ю.

Лікарі з американської клініки Майо з'ясували, як не варто спати людині, щоб не погіршити своє здоров'я.

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Фахівці провели багато тестів, в результаті яких вони визначили найбільш шкідливу для здоров'я позу під час сну. Так, на думку медиків, позиція на животі може привести до болів в спині, напрузі в шиї, суглобах і поколювання в кінцівках. Особливо не рекомендують спати на животі вагітним жінкам, бо в такій позі погіршується кровотік.

Щоб знизити навантаження на хребет, слід помістити додаткову подушку під таз і нижню частину живота, а також поміняти матрац на більш жорсткий. Крім того, вчені радять спати в зручному положенні, коли голова і шия можуть вільно повертатися.

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