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Названий продукт, що уповільнює появу зморщок

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Соя допомагає відновити рівень естрогену - фото 1
Соя допомагає відновити рівень естрогену / in.ck.ua

Експерти розповіли, чим корисна соя.

Уповільнення старіння. Соя є потужним противіковим агентом в нашому організмі, особливо вона корисна жінкам. З віком жінки втрачають естроген – жіночий гормон, який вкрай важливий для пружності і моложавість шкіри, гарного настрою і лібідо.

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Соя допомагає відновити рівень естрогену і трохи сповільнити процес утворення зморшок, що робить її ще і косметичним засобом.

Розкішне волосся. Соєві боби містять жирні кислоти Омега-3, які дуже важливі для боротьби з сухим, млявим і крихким волоссям. Соя помітно зменшує інтенсивність процесу втрати волосся. Вона також позитивно впливає на текстуру волосся і їх еластичність, в цілому, зміцнюючи здоров'я шкіри голови.

Міцні нігті. Соя дуже багата рослинними білками, які творять справжні дива у справі боротьби з грибковими захворюваннями нігтів і їх надмірної крихкістю. Налягайте на сою регулярно, якщо ви хочете мати міцні і красиві нігті.

Названий продукт, що уповільнює появу зморшок - фото 302884
Соя уповільнює появу зморшщк

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Джерело: glamour
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