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Ці смаколики пришвидшують старіння

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Ця їжа змушує шкіри старішати швидше - фото 1
Ця їжа змушує шкіри старішати швидше

Науковці попередили ласунів про те, що надмірне захоплення солодощами призводить до передчасного старіння шкіри.

Американські експерти з інституту функціональної медицини дійшли до висновку, що ключовим ворогом тонусу та молодості шкіри є цукор. До того ж, будь-які солодощі та страви з цукром призводять до старіння.

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Дієтологи пояснюють, що глюкоза знизує структуру білків в організмів, серед яких є і колаген. Тому шкіра позбувається еластичності та пружності. Відтак, у ласунів можуть швидше з'явитись зморшки. До того ж, перевищення норми споживання цукру щодня навіть на 20% гарантує раннє старіння.

Щоправда, медики пояснили, що є продукти, які навпаки здатні втримати молодість якомога довше. Серед них авокадо, нерафінована олія, насіння льону, броколі, червоний виноград, цільнозернові продукти, буряк, зелень, кунжут та боби.

Солодощі призводять до раннього старіння - фото 302842
Солодощі призводять до раннього старіння

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