Яка музика краще підходить для тренувань

Вчені рекомендують слухати динамічну музику під час тренувань. Це допоможе виконувати вправи ефективніше, причому заняття будуть здаватися простішими.

Фахівці вирішили з'ясувати, які типи музики найкраще підходять для спортивних тренувань. Дівчата-добровольці або займалися на біговій доріжці, або качали ноги на силових тренажерах. Виконувати вправи можна було в тиші або слухаючи музику в різному темпі.

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Пізніше вчені цікавилися у добровольців, наскільки втомленими вони себе відчувають, а також вимірювали пульс під час тренувань. Вища частота серцевих скорочень означала, що тренування пройшло інтенсивніше.

Виявилося, що саме прослуховування музики у швидкому темпі було пов'язане з підвищенням серцевого ритму. Суб'єктивне відчуття втоми при цьому виявилося нижче. "Це означає, що вправи здавалися більш простими, але при цьому були більш корисними з точки зору поліпшення фізичної форми", – зазначив один з авторів дослідження Лука Ардіго.

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