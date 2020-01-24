3 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес

З правильного тренування м'язів преса, кожен може наблизитися до своєї мрії про кубики, запобігти болю у спині і навіть поліпшити поставу. Ці три підказки допоможуть уникнути поширених помилок, які здатні перетворити тренування на неефективну рутину.

"Кожен ваш рух – ходьба, підйом лежачи або підняття важких предметів – також змушує працювати середину тіла", – пояснює тренер з фітнесу Тоні Джентілкор. – Тренування преса робить істотний вплив на якість життя".

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Отже, що потрібно робити, аби отримати максимум користі під час занять?

Не тренуйте прес щодня

"Багато людей схильні надто часто тренувати прес. Вони намагаються виконувати вправи для середньої частини тіла щодня, і рано чи пізно у них виникають проблеми з попереком", – зазначає експерт.

Як і в будь-якій іншій частині тіла, м'язам живота потрібен час, щоб відновитися після тренування – це єдиний спосіб, завдяки яким вони врешті-решт можуть стати сильнішими та більшими.

Вправи повинні бути різноманітними

Підйоми корпуса – найпопулярніша вправа. Ця послідовність рухів тренує м'язи, які простягаються уздовж передньої частини живота, але іншими частинами, такими як бічні м'язи живота, нехтує.

"Це не дуже функціональний спосіб зміцнити середину тіла, – каже тренер з фітнесу. – Є багато інших вправ, які ми повинні робити для красивого преса і правильної постави".

Важливо поєднувати динамічні та статичні вправи, з часом збільшувати навантаження, і навіть повністю змінювати програму тренувань.

Вправи не повинні бути одноманітними

Не варто недооцінити правильне дихання

Фізичне напруження під час тренувань іноді може змусити вас забути правильно дихати.

"Повний видих дуже важливий, щоб трохи активувати прес, – каже Джентілкор. – Це цілеспрямоване дихання, безумовно, є дуже недооціненим компонентом тренування м'язів живота і вимагає деякої практики, перш ніж воно стане досконалим".

Тепер ви знаєте, що потрібно робити, аби отримати ідеальний сталевий прес, про який мріють майже всі!

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