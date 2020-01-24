На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
3 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
-
- 11
З правильного тренування м'язів преса, кожен може наблизитися до своєї мрії про кубики, запобігти болю у спині і навіть поліпшити поставу. Ці три підказки допоможуть уникнути поширених помилок, які здатні перетворити тренування на неефективну рутину.
"Кожен ваш рух – ходьба, підйом лежачи або підняття важких предметів – також змушує працювати середину тіла", – пояснює тренер з фітнесу Тоні Джентілкор. – Тренування преса робить істотний вплив на якість життя".
До теми: Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
Отже, що потрібно робити, аби отримати максимум користі під час занять?
Не тренуйте прес щодня
"Багато людей схильні надто часто тренувати прес. Вони намагаються виконувати вправи для середньої частини тіла щодня, і рано чи пізно у них виникають проблеми з попереком", – зазначає експерт.
Як і в будь-якій іншій частині тіла, м'язам живота потрібен час, щоб відновитися після тренування – це єдиний спосіб, завдяки яким вони врешті-решт можуть стати сильнішими та більшими.
Вправи повинні бути різноманітними
Підйоми корпуса – найпопулярніша вправа. Ця послідовність рухів тренує м'язи, які простягаються уздовж передньої частини живота, але іншими частинами, такими як бічні м'язи живота, нехтує.
"Це не дуже функціональний спосіб зміцнити середину тіла, – каже тренер з фітнесу. – Є багато інших вправ, які ми повинні робити для красивого преса і правильної постави".
Важливо поєднувати динамічні та статичні вправи, з часом збільшувати навантаження, і навіть повністю змінювати програму тренувань.
Не варто недооцінити правильне дихання
Фізичне напруження під час тренувань іноді може змусити вас забути правильно дихати.
"Повний видих дуже важливий, щоб трохи активувати прес, – каже Джентілкор. – Це цілеспрямоване дихання, безумовно, є дуже недооціненим компонентом тренування м'язів живота і вимагає деякої практики, перш ніж воно стане досконалим".
Тепер ви знаєте, що потрібно робити, аби отримати ідеальний сталевий прес, про який мріють майже всі!
Читайте також: Чому тренування не допомагають схуднути: відповідь експертів
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
-
07:14У Монако бачили золотий Bentley на українських номерах
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
22:23Камера iPhone 11 розчарувала експертів DxOMark: рівень дворічного Huawei P20
-
21:47Renault представить новий бюджетний кросовер
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:17Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри
-
21:0024 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:515 цікавих фактів про тіло чоловіка
-
20:42У мережі з'явилось перше "живе" фото Poco X2
-
20:20Віра Брежнєва у боді підкорила ідеальною фігурою
-
20:12Вона неймовірна: принц Чарльз і Грета Тунберг зустрілися у Давосі
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
19:56Цей харківський туалет визнали найкращим в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Чому категорично не можна тренуватися натщесерце
-
19:22На Київщині зацвіла сакура: чарівні фото
-
19:13Послухайте, як звучатимуть електричні Maserati
-
18:55Британець відмовився від алкоголю, помолодшав і схуд на 25 кг
-
18:42Lonely Planet запускає тури для еко-свідомих мандрівників
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
18:13Стало відомо, коли Motorola RAZR 2019 з'явиться у продажу
-
18:05Гороскоп на 24 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Хто Холостяк 2020: оголошений герой нового 10 сезону проєкту
-
17:51Чоловік розповів, які звички дружини йому не подобаються найбільше
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
-
14:28Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям
-
12:28Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео
-
08:50З Днем обіймів 2020: красиві і прикольні картинки для привітання
-
07:15Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше
- 20 січня
-
22:58Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі
-
21:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша
-
18:23Три головних правила щирих стосунків