Аніта Луценко у відвертій фотосесії показала фігуру

Тренер Аніта Луценко виставила стильний кадр, позуючи на райських островах. Шанувальники у захваті!

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Днями знаменитість виставила пікантні кадри з фотосесії на пляжі з білосніжним піском і блакитною водою, вирушивши на екзотичні канікули на острови Гілі в Індонезії. Так, артистка позувала в короткій білій мініспідниці і маєчці тілесного кольору, підкоривши шанувальників шикарною фігурою.

"Фантастичний відпочинок почався саме на островах, красиво настільки, що будь-який кадр – краса.

За 1 годину можна обійти острів навколо", – поділилася радістю Луценко.

Гортайте фотогалерею:

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