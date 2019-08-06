Яка безпечна для слуху гучність музики у навушниках

Експерти в області медицини і здоров'я розповіли про вплив занадто гучного прослуховування музики, назвавши оптимальну для слуху силу звучання.

Для слухового апарату людини існує гранична норма гучності, яка не представляє особливої ​​небезпеки, і варіюється вона в районі 80 дБ.

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При цьому багато виробників телефонів і навушників дотримуються цих рамок, тому в їх продукції максимальна сила звуку може досягати 100 дБ, що вже становить небезпеку для органів слуху, особливо при тривалому і безперервному прослуховуванні музики.

За словами фахівців, повністю відновити нормальне функціонування пошкодженого слухового нерва практично неможливо. У людини з часом може розвинутися приглухуватість, а це у свою чергу призводить до поступової втрати слуху. Також від гучної музики в навушниках вірогідна поява головних болів і підвищеної стомлюваності, порушення режиму сну і ослаблення пам'яті. Тому експерти рекомендують слухати композиції на гучності не вище 50-60 дБ і робити перерви по 2-3 години між "сеансами" прослуховування.

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