Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Дієтологи розповіли про корисні властивості сливи

  • 9
Користь слив - фото 1
Користь слив / Wday

Сливи багаті мінералами і є чудовим джерелом калію. Вони також містять антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів, що руйнують клітини.

У сливах мало калорій (всього 46 ккал на 100 г) вони не підвищують рівень цукру в крові.

І ще: Що таке інтервальне голодування і чим воно корисне для здоров'я людини

Сливи зміцнюють серце. Багаті антиоксидантами, сливи покращують і підтримують здоров'я серця. Антиоксиданти запобігають окисленню холестерину і борються з вільними радикалами, що допомагає запобігти серцевим захворюванням і інсультам.

Сливи корисні для травлення. Сливи містять ізатин і сорбітол, які допомагають поліпшити травлення і підтримати здоров'я кишківника. Ви можете їсти свіжі або сушені сливи для профілактики запору. Червоно-синій колір сливової шкірки обумовлений пігментом антоціанів, який бореться з вільними радикалами. Слива особливо чудова для профілактики раку молочної залози і порожнини рота.

Сливи зміцнюють серце - фото 344911
Сливи зміцнюють серце

Сливи покращують кровообіг. Сливи підвищують здатність організму засвоювати залізо з продуктів. Причому вони самі містять залізо, необхідне для кровотворення і профілактики анемії. Крім цього, вживання слив покращує циркуляцію крові.

Сливи знижують рівень холестерину в крові. Плоди містять розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину в крові і перешкоджає його виробленню в печінці.

Сливи хороші для вашої шкіри. Вживання слив покращує стан шкіри. Фрукти мають омолоджуючі властивості, роблячи зморшки менш глибокими. Тому пийте сливовий сік для продовження молодості.

Читайте також: Ця ягода – чемпіон для зміцнення чоловічої сили

Джерело: agronomu
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • Вчора, 19:32
  • 548
Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
  • Вчора, 12:37
  • 2783
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1649295
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа