Дієтологи розповіли про корисні властивості сливи

Сливи багаті мінералами і є чудовим джерелом калію. Вони також містять антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів, що руйнують клітини.

У сливах мало калорій (всього 46 ккал на 100 г) вони не підвищують рівень цукру в крові.

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Сливи зміцнюють серце. Багаті антиоксидантами, сливи покращують і підтримують здоров'я серця. Антиоксиданти запобігають окисленню холестерину і борються з вільними радикалами, що допомагає запобігти серцевим захворюванням і інсультам.

Сливи корисні для травлення. Сливи містять ізатин і сорбітол, які допомагають поліпшити травлення і підтримати здоров'я кишківника. Ви можете їсти свіжі або сушені сливи для профілактики запору. Червоно-синій колір сливової шкірки обумовлений пігментом антоціанів, який бореться з вільними радикалами. Слива особливо чудова для профілактики раку молочної залози і порожнини рота.

Сливи зміцнюють серце

Сливи покращують кровообіг. Сливи підвищують здатність організму засвоювати залізо з продуктів. Причому вони самі містять залізо, необхідне для кровотворення і профілактики анемії. Крім цього, вживання слив покращує циркуляцію крові.

Сливи знижують рівень холестерину в крові. Плоди містять розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину в крові і перешкоджає його виробленню в печінці.

Сливи хороші для вашої шкіри. Вживання слив покращує стан шкіри. Фрукти мають омолоджуючі властивості, роблячи зморшки менш глибокими. Тому пийте сливовий сік для продовження молодості.

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