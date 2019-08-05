Чому стоматологи радять зубну пасту з фтором

Фахівці дали рекомендації про те, як правильно чистити зуби і пояснили, для чого варто використовувати зубну пасту з фтором.

З одного боку, фтор необхідний зубам для здоров'я, тому він є в складі багатьох зубних паст. А з іншого, у великих кількостях він може викликати небезпечні захворювання. Виникає логічне запитання: чи шкідливий фтор в зубній пасті?

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Фтор – це газ, в природі він зустрічається у вигляді фторидів – з'єднань з різними речовинами. Питання, чи небезпечний фтор в зубній пасті, засноване на чутках про те, що фтор для людини небезпечний навіть у малих концентраціях.

Стоматологи рекомендують чистити зуби два рази на день не менше 2-3 хвилин пастою, яка містить фтор. Це дуже важливо для жителів регіонів з низькою концентрацією цього елемента у воді. Не завадить і використання зубної нитки. Зубну пасту слід міняти раз на пів року, тому що організм звикає до складу засобу.

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