Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією

Модельєр Джон Гальяно хоче, щоб ви зв'язали светр Maison Margiela на карантині. Чоловік показав, як правильно це зробити з речей, які вам більше не потрібні: старі сорочки, простирадла та інший текстиль.

Джон Гальяно поділився патерном светра, створеного в ательє Maison Margiela. Нинішній креативний директор продовжує концепцію Recicla, якою керувався засновник бренду Мартін Маржела: з 1994 року він створював нові речі зі знайдених на секонд-хендах та блошиних ринках.

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Тож для створення светра вам знадобляться старі сорочки, простирадла або рушники (підійде будь-який текстиль: ідея в тому, щоб використовувати те, що у вас вже є).

Інструкції можна скачати на сайті SHOWstudio. Щороку видання просить одного дизайнера поділитися викрійками виробу з його поточної колекції.

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