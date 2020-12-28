Louis Vuitton випустив повітряного змія з брендовими монограмами

Louis Vuitton випустив у продаж нейлонового повітряного змія. Його коричнева поверхня прикрашена монограмами і традиційним орнаментом модного будинку.

Розміри аксесуара становлять 13x75x10 сантиметрів. У комплекті зі змієм йде чохол в формі труби, також прикрашений знаковим орнаментом бренду і доповнений шкіряною ручкою для перенесення. Придбати змія можна на офіційному сайті за 10 400 доларів.

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Повітряний змій вперше був представлений під час показу чоловічої колекції Louis Vuitton весна-літо 2019, дебюту креативного директора бренду Вірджіла Абло.

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