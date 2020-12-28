Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Louis Vuitton випустив повітряного змія з брендовими монограмами

  • 18
Повітряний змій від Louis Vuitton - фото 1
Повітряний змій від Louis Vuitton / louisvuitton

Louis Vuitton випустив у продаж нейлонового повітряного змія. Його коричнева поверхня прикрашена монограмами і традиційним орнаментом модного будинку.

Розміри аксесуара становлять 13x75x10 сантиметрів. У комплекті зі змієм йде чохол в формі труби, також прикрашений знаковим орнаментом бренду і доповнений шкіряною ручкою для перенесення. Придбати змія можна на офіційному сайті за 10 400 доларів.

І ще: У Японії почали продавати сумку для сніговика: відео

Повітряний змій вперше був представлений під час показу чоловічої колекції Louis Vuitton весна-літо 2019, дебюту креативного директора бренду Вірджіла Абло.

Louis Vuitton випустив повітряного змія з брендовими монограмами - фото 440912

Louis Vuitton випустив повітряного змія з брендовими монограмами - фото 440913

Читайте також: 3D-сходи Шредера стали найкращою оптичною ілюзією 2020 року

Джерело: louisvuitton
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 14:15
  • 551
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 315
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 грудня, 12:26
  • 681
Загрузка...
Новини