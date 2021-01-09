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Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
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Чоловіча дублянка є вдалою інвестицією, позаяк вона є стилістично нейтральним одягом і відмінно підійде до чого завгодно. Цей верхній одяг дозволяє врятуватися від морозу і водночас виглядати модно й елегантно. Тож гайда розбиратися разом, з чим же можна носити дублянку чоловікам.
Одна справа – зважитися на покупку дублянки, і зовсім інша – зрозуміти, з чим ця річ взагалі поєднується. Так, одні одягають її поверх футболки або яскравого светра, інші носять дублянку з джинсами, звуженими штанами і кросівками. Дехто при цьому вибирає не класичні коричневі та бежеві, а темно-зелені і навіть різнокольорові дублянки.
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Тому сьогодні ми підібрали для тебе 10 модних ідей поєднання дублянки, які надихнуть тебе і допоможуть створити трендовий образ.
Як та з чим носити чоловічу дублянку: 10 стильних ідей
#1
Сіра коротка дублянка і чорні порвані джинси – чудова формула для втілення приємного і функціонального образу. Пара білих шкіряних низьких кедів чудово гармоніює з іншими елементами образу.
#2
Якщо ти любиш виглядати на всі 100%, і при цьому відчувати себе комфортно та впевнено, варто спробувати це поєднання коричневої короткої дублянки і темно-синіх штанів-чіносів. Цей лук органічно доповнять темно-синьо-білі високі кеди з щільної тканини.
#3
Попри свою простоту, тандем коричневої короткої дублянки і синіх джинсів незмінно подобається чоловіка, підкоряючи при цьому серця панянок. Цей образ органічно доповнять чорно-білі низькі кеди з щільної тканини.
#4
Світло-коричнева коротка дублянка і чорні штани-чіноси – ідеальний образ, якщо ти шукаєш простий, але водночас стильний чоловічий образ. А тепер чому б не додати в повсякденний лук трішки елегантності за допомогою чорних замшевих туфель дербі?
#5
Чорна коротка дублянка у поєднанні з темно-синіми штанами-чіносами продовжує подобатися стильним джентльменам. Якщо говорити про взуття, чорні шкіряні повсякденні черевики є чудовим вибором.
#6
Якщо ти віддаєш перевагу комфорту та практичності, тобі сподобається поєднання чорної короткої дублянки і блакитних порваних джинсів. Разом з цим ансамблем органічно виглядають чорно-білі низькі кеди з щільної тканини.
#7
Чорна коротка дублянка і сірий светр з круглим вирізом – гарне рішення для першого побачення або походу в бар з друзями.
#8
Для побачення в кіно або кафе ідеально підійде образ з сірої короткої дублянки і чорних штанів-чіносів. Трохи консерватизму і мужності образу додасть пара чорних шкіряних черевиків челсі.
#9
Комбо з оливкової короткої дублянки і оливкових штанів допоможе скласти модний чоловічий образ. Щоб додати в ансамбль дещицю недбалості, на ноги можна надіти чорно-білі високі кеди з щільної тканини.
#10
Чорна коротка дублянка і чорні чіноси – обов'язкові речі в арсеналі чоловіків з почуттям стилю. Шанувальники сміливих поєднань можуть доповнити образ темним шкіряним взуттям.
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