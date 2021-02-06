Як звучать мелодії виклику iPhone, якщо їх заспівати: кумедне відео

Власників iPhone часто можна виділити з натовпу завдяки фірмовій мелодії дзвінка. Південнокорейська група Maytree представила своє бачення усім добре відомих звуків, виконавши їх акапельно – тільки голосом.

Музичний гурт точно зумів відтворити популярні звуки, з якими власники "яблучних" смартфонів і їх оточення стикаються щодня.

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На хвилинному відео артисти винятково за допомогою своїх голосів виконали кілька стандартних рингтонів з iOS, звук під'єднання зарядки, отримання і відправки повідомлення, будильника та блокування. Вийшло вкрай схоже, а часом навіть краще за оригінал.

Нещодавно цей же гурт таким же чином відтворив мелодії та звуки з різних версій операційної системи Windows.

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