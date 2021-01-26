Корейська акапельна група переспівала системні звуки Windows: відео

А ви колись задумувалися, як би звучали системні звуки Windows у виконанні людей? Тепер у вас з'явилася така нагода. Слухайте а капела звуки увімкнення й вимкнення Windows XP, вилучення флешки, помилки й інші знайомі всім комп'ютерні звуки.

Корейська акапельна група Maytree досить популярна як у TikTok, так і в YouTube – у неї сотні тисяч підписників. Але найпопулярніше відео вони зняли тільки через два роки після дебюту в мережі, "переспівавши" системні звуки ОС Windows.

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У 30-секундному ролику учасники колективу відтворюють увімкнення й вимкнення Windows XP, інтро Windows Vista, вилучення USB-пристрою, а також звуки помилки й очищення кошика.

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