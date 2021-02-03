Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

iPhone 11 та 11 Pro можна купити вигідніше: Apple продає відновлені версії смартфонів

  • 1
Apple почала продавати відновлені iPhone 11 та 11 Pro - фото 1
Apple почала продавати відновлені iPhone 11 та 11 Pro

З випуском iPhone 12 Apple зняла з продажу Pro-версії попереднього покоління, залишивши тільки звичайний iPhone 11. Тепер же компанія оголосила про повернення старих смартфонів на віртуальні полиці свого магазину, пропонуючи їх за зниженою ціною.

Мова йде про так звані відновлені або Refurbished-версії смартфонів. Ці пристрої були повернені по гарантії, після чого Apple відремонтувала їх, замінила корпус, акумулятор і всі аксесуари на нові, а потім повторно спакувала. Тобто відрізнити їх від зовсім нових, якими ніхто раніше не користувався, по суті неможливо.

Це цікаво: iPhone тепер можна розблокувати у масці: як працює нова функція Face ID

На сайті Apple пропонуються усі 3 відновлені моделі iPhone 11 серії різними кольорами корпусу й об'ємом пам'яті:

  • iPhone 11 на 64 ГБ коштує $ 509 замість $ 599
  • iPhone 11 на 128 ГБ коштує $ 549 замість $ 649
  • iPhone 11 на 256 ГБ коштує $ 639 замість $ 749
iPhone 11 та 11 Pro можна купити вигідніше: Apple продає відновлені версії смартфонів - фото 446220
  • iPhone 11 Pro на 64 ГБ коштує $ 759 замість $ 899
  • iPhone 11 Pro на 256 ГБ коштує $ 849 замість $ 999
  • iPhone 11 Pro на 512 ГБ коштує $ 1019 замість $ 1199
iPhone 11 та 11 Pro можна купити вигідніше: Apple продає відновлені версії смартфонів - фото 446221
  • iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ коштує $ 849 замість $ 999
  • iPhone 11 Pro Max на 256 ГБ коштує $ 929 замість $ 1099
  • iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ коштує $ 1099 замість $ 1299

Таким чином, вигода у залежності від моделі складає від $ 90 до $ 200. Кількість таких пристроїв обмежена. На них поширюється 1 рік гарантійного обслуговування.

Читайте також: Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini

Джерело: Apple
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 402
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2995
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2795501
Загрузка...
Новини