iPhone 11 та 11 Pro можна купити вигідніше: Apple продає відновлені версії смартфонів

З випуском iPhone 12 Apple зняла з продажу Pro-версії попереднього покоління, залишивши тільки звичайний iPhone 11. Тепер же компанія оголосила про повернення старих смартфонів на віртуальні полиці свого магазину, пропонуючи їх за зниженою ціною.

Мова йде про так звані відновлені або Refurbished-версії смартфонів. Ці пристрої були повернені по гарантії, після чого Apple відремонтувала їх, замінила корпус, акумулятор і всі аксесуари на нові, а потім повторно спакувала. Тобто відрізнити їх від зовсім нових, якими ніхто раніше не користувався, по суті неможливо.

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На сайті Apple пропонуються усі 3 відновлені моделі iPhone 11 серії різними кольорами корпусу й об'ємом пам'яті:

iPhone 11 на 64 ГБ коштує $ 509 замість $ 599

iPhone 11 на 128 ГБ коштує $ 549 замість $ 649

iPhone 11 на 256 ГБ коштує $ 639 замість $ 749

iPhone 11 Pro на 64 ГБ коштує $ 759 замість $ 899

iPhone 11 Pro на 256 ГБ коштує $ 849 замість $ 999

iPhone 11 Pro на 512 ГБ коштує $ 1019 замість $ 1199

iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ коштує $ 849 замість $ 999

iPhone 11 Pro Max на 256 ГБ коштує $ 929 замість $ 1099

iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ коштує $ 1099 замість $ 1299

Таким чином, вигода у залежності від моделі складає від $ 90 до $ 200. Кількість таких пристроїв обмежена. На них поширюється 1 рік гарантійного обслуговування.

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