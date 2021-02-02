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iPhone тепер можна розблокувати у масці: як працює нова функція Face ID

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iPhone тепер можна розблокувати, не знімаючи маску - фото 1
iPhone тепер можна розблокувати, не знімаючи маску / youtube

Власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя. Нововведення з'явилося у бета-версії iOS 14.5. Однак є одне але.

Функція працює наступним чином: спочатку потрібно подивитися на iPhone, потім на Apple Watch надійде тактильний сигнал, який підтверджує, що смартфон був розблокований. Заблокувати пристрій також можна з годинника. Тому для використання нової функції вам знадобиться "розумний" годинник від Apple.

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Важливо. Для того, що новий функціонал запрацював потрібно активувати "Розпізнавання зап'ястя". Ця опція є у додатку Watch – Код-пароль.

При цьому для оплати покупок в Apple Pay доведеться або зняти маску, або скористатися Apple Watch. Крім того, потрібно знати, що якщо на зап'ясті розблокований годинник, то будь-яка людина в масці зможе розблокувати ваш iPhone.

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Джерело: engadget
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