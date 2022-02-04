Як зварити каву в турці вдома – єдиний правильний рецепт

Незрівнянно смачна, найкраща, із секретним інгредієнтом! Як варити каву в турці? Є кілька важливих нюансів, які допоможуть отримати ідеальний напій.

Мистецтво заварювання кави у турці (джезве) люди відточували протягом кількох століть. Напої, приготовані різними майстрами за одним і тим самим рецептом з однакових інгредієнтів, можуть помітно відрізнятися один від одного. На смак кави здатна вплинути будь-яка дрібниця, пише coffeefan.

Це цікаво: Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю

Процес приготування кави в турці займає 3-5 хвилин. Вам знадобиться: турка, кавомолка та 8 г свіжосмаженої кави. Перемелюємо необхідну кількість кави. Помел має бути найдрібніший, як цукрова пудра. Якщо у вас немає ваги, то в ложці з гіркою приблизно 9 г кави, так для приготування 100 мл кави в турці знадобиться 1 столова ложка з гіркою меленої кави. Насипаємо кави у турку. Наливаємо воду. Найкраще використовувати гарячу воду температурою близько 90°С. Ставимо турку на плиту. Уважно стежимо, щоб кава не втекла. Як тільки пінка починає підніматися, знімаємо з вогню і робимо паузу в 15-20 секунд. Повторюємо попередні пункти до третього підняття пінки (всього 3 рази). Знімаємо з вогню, перемішуємо та наливаємо у горня.

Як зварити каву в турці вдома – єдиний правильний рецепт

І ще: Яловичий стейк + запечена картопля: як приготувати смачну вечерю без олії та солі