Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю

Думаєте, салатом не можна ситно повечеряти? Це не так! Салат можна приготувати з м'ясом, рибою, навіть з пастою та сиром. Ось п'ять класних рецептів салатів, які замінять повноцінну вечерю.

Навіть з простих інгредієнтів можна приготувати вишуканий, ситний салат, який припаде до смаку кожному, пише Радіо MAXIMUM.

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Салат Мисливський з копченою ковбасою

Продукти:

Ковбаса сирокопчена 200 г

Сир твердий 200 г

Картопля відварена 3 шт.

Огірки мариновані 3-4 шт.

Горошок зелений консервований 1 банка

Цибуля фіолетова невелика 1 шт.

Сіль

Перець

Майонез 2 ст.л.

Як приготувати ситний салат:

Ковбасу нарізаємо соломкою. Огірочки нарізаємо соломкою. Відварену картоплю теж нарізаємо соломкою. Цибулю нарізаємо півкільцями або соломкою. Твердий сир трьом на тертці. Змішуємо всі нарізані інгредієнти. Додаємо в салат із сиром, ковбасою, картоплею та огірками консервований горошок, мелений чорний перець та майонез. Усі перемішуємо.

Як приготувати ситний салат

Хрумкий салат з ананасами та куркою

Продукти:

Філе куряче 300 г

Ананаси консервовані 200 г

Сир твердий 200 г

Хліб білий або батон 100 г

Майонез 100 мл

Олія рослинна

Як приготувати ананасовий салат:

Куряче філе нарізаємо шматочками. На розігріту сковороду наливаємо олію. У добре нагріту олію викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони покрилися рум'яною скоринкою. Для приготування сухариків білий хліб нарізаємо кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, а також до рум'яної скоринки. З банки дістаємо кільця ананасів та нарізаємо їх невеликими шматочками. Сир натираємо на великій тертці. Обсмажене куряче філе, ананаси, сир та сухарики з'єднуємо у відповідній мисці. Перемішуємо салат із сухариками. Для заправки салату з ананасами та куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо.

Як приготувати ананасовий салат

Сільський салат

Продукти:

Картопля 5-6 шт.

Огірки 3-4 шт.

Гриби 100-150 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Олія соняшникова нерафінована

Перець чорний мелений

Зелень петрушки

Як приготувати салат сільський з грибами:

Нарізати невеликими кубиками картоплю, зварену в мундирі, гриби та зелень, огірки та цибулю. У глибокій мисці поєднати всі інгредієнти. Салат сільський посипати перцем і заправити олією. Перемішати.

Як приготувати салат сільський з грибами

Салат з пекінської капусти, копченої курки, сиру та сухариків

Продукти:

Капуста пекінська 230 г

Куряче філе копчене 200 г

або стегенець 300 г

Сир твердий 80 г

Сухарики – 100 г

Сіль

Як приготувати салат з пекінської капусти:

Пекінську капусту наріжте тонкими смужками. Якщо використовуєте копчене стегенце, м'ясо птиці потрібно зняти з кісток і очистити від шкіри. Наріжте копчене м'ясо куряче довільно, невеликими шматочками. Наріжте твердий сир невеликими кубиками. Нарізану капусту, курку та сир з'єднайте в салатнику або глибокій мисці. Додати сухарики. Заправте салат майонезом. Перемішайте. Додайте сіль. Салат з пекінської капусти, копченої курки та сухариків готовий.

Як приготувати салат з пекінської капусти

Салат зі смаженими крабовими паличками, грибами та яйцями

Продукти:

Крабові палички 200 г

Гриби печериці 100 г

Яйця 2 шт.

Цибуля ріпчаста 0,5 шт.

Олія соняшникова 40 мл

Майонез 1,5-2 ст. ложки

Сіль

Перець

Як приготувати салат:

Крабові палички очистить від пакувального матеріалу та наріжте невеликими шматочками. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду крабові палички. На середньому вогні обсмажте крабові палички, помішуючи, доки вони повністю або частково не розкриються у стрічки. Перекладіть обсмажені крабові палички зі сковороди на тарілку та залиште остигати. Тепер підготуйте гриби. З капелюшків печериць зніміть шкірку, з ніжок зчистить забруднення. Відокремте ніжки від капелюшків. Наріжте капелюшки грибів пластинами. Ніжки наріжте кружальцями. Цибулю наріжте півкільцями. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду гриби та цибулю. На сильному вогні обсмажте гриби з цибулею близько 3-4 хвилин, помішуючи. Під час обсмажування гриби трохи посоліть. Перекладіть обсмажені гриби та цибулю на тарілку і залиште остигати. Відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть у холодній воді, а потім наріжте кубиками. У мисці з'єднайте крабові палички, гриби, цибулю і яйця. Заправте інгредієнти салату майонезом. Приправте чорним меленим перцем. Перемішайте салат.

Як приготувати салат

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