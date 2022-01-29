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Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю
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Думаєте, салатом не можна ситно повечеряти? Це не так! Салат можна приготувати з м'ясом, рибою, навіть з пастою та сиром. Ось п'ять класних рецептів салатів, які замінять повноцінну вечерю.
Навіть з простих інгредієнтів можна приготувати вишуканий, ситний салат, який припаде до смаку кожному, пише Радіо MAXIMUM.
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Салат Мисливський з копченою ковбасою
Продукти:
- Ковбаса сирокопчена 200 г
- Сир твердий 200 г
- Картопля відварена 3 шт.
- Огірки мариновані 3-4 шт.
- Горошок зелений консервований 1 банка
- Цибуля фіолетова невелика 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Майонез 2 ст.л.
Як приготувати ситний салат:
- Ковбасу нарізаємо соломкою. Огірочки нарізаємо соломкою. Відварену картоплю теж нарізаємо соломкою.
- Цибулю нарізаємо півкільцями або соломкою. Твердий сир трьом на тертці.
- Змішуємо всі нарізані інгредієнти. Додаємо в салат із сиром, ковбасою, картоплею та огірками консервований горошок, мелений чорний перець та майонез. Усі перемішуємо.
Як приготувати ситний салат
Хрумкий салат з ананасами та куркою
Продукти:
- Філе куряче 300 г
- Ананаси консервовані 200 г
- Сир твердий 200 г
- Хліб білий або батон 100 г
- Майонез 100 мл
- Олія рослинна
Як приготувати ананасовий салат:
- Куряче філе нарізаємо шматочками. На розігріту сковороду наливаємо олію. У добре нагріту олію викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони покрилися рум'яною скоринкою.
- Для приготування сухариків білий хліб нарізаємо кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, а також до рум'яної скоринки. З банки дістаємо кільця ананасів та нарізаємо їх невеликими шматочками.
- Сир натираємо на великій тертці. Обсмажене куряче філе, ананаси, сир та сухарики з'єднуємо у відповідній мисці. Перемішуємо салат із сухариками. Для заправки салату з ананасами та куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо.
Як приготувати ананасовий салат
Сільський салат
Продукти:
- Картопля 5-6 шт.
- Огірки 3-4 шт.
- Гриби 100-150 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Олія соняшникова нерафінована
- Перець чорний мелений
- Зелень петрушки
Як приготувати салат сільський з грибами:
- Нарізати невеликими кубиками картоплю, зварену в мундирі, гриби та зелень, огірки та цибулю.
- У глибокій мисці поєднати всі інгредієнти. Салат сільський посипати перцем і заправити олією. Перемішати.
Як приготувати салат сільський з грибами
Салат з пекінської капусти, копченої курки, сиру та сухариків
Продукти:
- Капуста пекінська 230 г
- Куряче філе копчене 200 г
- або стегенець 300 г
- Сир твердий 80 г
- Сухарики – 100 г
- Сіль
Як приготувати салат з пекінської капусти:
- Пекінську капусту наріжте тонкими смужками. Якщо використовуєте копчене стегенце, м'ясо птиці потрібно зняти з кісток і очистити від шкіри.
- Наріжте копчене м'ясо куряче довільно, невеликими шматочками. Наріжте твердий сир невеликими кубиками. Нарізану капусту, курку та сир з'єднайте в салатнику або глибокій мисці.
- Додати сухарики. Заправте салат майонезом. Перемішайте. Додайте сіль. Салат з пекінської капусти, копченої курки та сухариків готовий.
Як приготувати салат з пекінської капусти
Салат зі смаженими крабовими паличками, грибами та яйцями
Продукти:
- Крабові палички 200 г
- Гриби печериці 100 г
- Яйця 2 шт.
- Цибуля ріпчаста 0,5 шт.
- Олія соняшникова 40 мл
- Майонез 1,5-2 ст. ложки
- Сіль
- Перець
Як приготувати салат:
- Крабові палички очистить від пакувального матеріалу та наріжте невеликими шматочками. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду крабові палички. На середньому вогні обсмажте крабові палички, помішуючи, доки вони повністю або частково не розкриються у стрічки. Перекладіть обсмажені крабові палички зі сковороди на тарілку та залиште остигати.
- Тепер підготуйте гриби. З капелюшків печериць зніміть шкірку, з ніжок зчистить забруднення. Відокремте ніжки від капелюшків. Наріжте капелюшки грибів пластинами. Ніжки наріжте кружальцями.
- Цибулю наріжте півкільцями. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду гриби та цибулю. На сильному вогні обсмажте гриби з цибулею близько 3-4 хвилин, помішуючи. Під час обсмажування гриби трохи посоліть. Перекладіть обсмажені гриби та цибулю на тарілку і залиште остигати.
- Відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть у холодній воді, а потім наріжте кубиками. У мисці з'єднайте крабові палички, гриби, цибулю і яйця. Заправте інгредієнти салату майонезом. Приправте чорним меленим перцем. Перемішайте салат.
Як приготувати салат
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