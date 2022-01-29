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Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю

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Салат - фото 1
Салат / gettyimages

Думаєте, салатом не можна ситно повечеряти? Це не так! Салат можна приготувати з м'ясом, рибою, навіть з пастою та сиром. Ось п'ять класних рецептів салатів, які замінять повноцінну вечерю.

Навіть з простих інгредієнтів можна приготувати вишуканий, ситний салат, який припаде до смаку кожному, пише Радіо MAXIMUM.

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Салат Мисливський з копченою ковбасою

Продукти:

  • Ковбаса сирокопчена 200 г
  • Сир твердий 200 г
  • Картопля відварена 3 шт.
  • Огірки мариновані 3-4 шт.
  • Горошок зелений консервований 1 банка
  • Цибуля фіолетова невелика 1 шт.
  • Сіль
  • Перець
  • Майонез 2 ст.л.

Як приготувати ситний салат:

  1. Ковбасу нарізаємо соломкою. Огірочки нарізаємо соломкою. Відварену картоплю теж нарізаємо соломкою.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями або соломкою. Твердий сир трьом на тертці.
  3. Змішуємо всі нарізані інгредієнти. Додаємо в салат із сиром, ковбасою, картоплею та огірками консервований горошок, мелений чорний перець та майонез. Усі перемішуємо.
Як приготувати ситний салат - фото 494259
Як приготувати ситний салат

Хрумкий салат з ананасами та куркою

Продукти:

  • Філе куряче 300 г
  • Ананаси консервовані 200 г
  • Сир твердий 200 г
  • Хліб білий або батон 100 г
  • Майонез 100 мл
  • Олія рослинна

Як приготувати ананасовий салат:

  1. Куряче філе нарізаємо шматочками. На розігріту сковороду наливаємо олію. У добре нагріту олію викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони покрилися рум'яною скоринкою.
  2. Для приготування сухариків білий хліб нарізаємо кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, а також до рум'яної скоринки. З банки дістаємо кільця ананасів та нарізаємо їх невеликими шматочками.
  3. Сир натираємо на великій тертці. Обсмажене куряче філе, ананаси, сир та сухарики з'єднуємо у відповідній мисці. Перемішуємо салат із сухариками. Для заправки салату з ананасами та куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо.
Як приготувати ананасовий салат- фото 494260
Як приготувати ананасовий салат

Сільський салат

Продукти:

  • Картопля 5-6 шт.
  • Огірки 3-4 шт.
  • Гриби 100-150 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Олія соняшникова нерафінована
  • Перець чорний мелений
  • Зелень петрушки

Як приготувати салат сільський з грибами:

  1. Нарізати невеликими кубиками картоплю, зварену в мундирі, гриби та зелень, огірки та цибулю.
  2. У глибокій мисці поєднати всі інгредієнти. Салат сільський посипати перцем і заправити олією. Перемішати.
Як приготувати салат сільський з грибами- фото 494261
Як приготувати салат сільський з грибами

Салат з пекінської капусти, копченої курки, сиру та сухариків

Продукти:

  • Капуста пекінська 230 г
  • Куряче філе копчене 200 г
  • або стегенець 300 г
  • Сир твердий 80 г
  • Сухарики – 100 г
  • Сіль

Як приготувати салат з пекінської капусти:

  1. Пекінську капусту наріжте тонкими смужками. Якщо використовуєте копчене стегенце, м'ясо птиці потрібно зняти з кісток і очистити від шкіри.
  2. Наріжте копчене м'ясо куряче довільно, невеликими шматочками. Наріжте твердий сир невеликими кубиками. Нарізану капусту, курку та сир з'єднайте в салатнику або глибокій мисці.
  3. Додати сухарики. Заправте салат майонезом. Перемішайте. Додайте сіль. Салат з пекінської капусти, копченої курки та сухариків готовий.
Як приготувати салат з пекінської капусти- фото 494262
Як приготувати салат з пекінської капусти

Салат зі смаженими крабовими паличками, грибами та яйцями

Продукти:

  • Крабові палички 200 г
  • Гриби печериці 100 г
  • Яйця 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 0,5 шт.
  • Олія соняшникова 40 мл
  • Майонез 1,5-2 ст. ложки
  • Сіль
  • Перець

Як приготувати салат:

  1. Крабові палички очистить від пакувального матеріалу та наріжте невеликими шматочками. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду крабові палички. На середньому вогні обсмажте крабові палички, помішуючи, доки вони повністю або частково не розкриються у стрічки. Перекладіть обсмажені крабові палички зі сковороди на тарілку та залиште остигати.
  2. Тепер підготуйте гриби. З капелюшків печериць зніміть шкірку, з ніжок зчистить забруднення. Відокремте ніжки від капелюшків. Наріжте капелюшки грибів пластинами. Ніжки наріжте кружальцями.
  3. Цибулю наріжте півкільцями. У сковороді розігрійте олію. Викладіть у сковороду гриби та цибулю. На сильному вогні обсмажте гриби з цибулею близько 3-4 хвилин, помішуючи. Під час обсмажування гриби трохи посоліть. Перекладіть обсмажені гриби та цибулю на тарілку і залиште остигати.
  4. Відваріть яйця круто (10 хвилин після закипання води). Остудіть у холодній воді, а потім наріжте кубиками. У мисці з'єднайте крабові палички, гриби, цибулю і яйця. Заправте інгредієнти салату майонезом. Приправте чорним меленим перцем. Перемішайте салат.
Як приготувати салат- фото 494263
Як приготувати салат

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