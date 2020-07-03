Як бути ефективним на своїй роботі

Розповідаємо, які кроки потрібно зробити для того, щоб бути корисним як на роботі, так і інших сферах життя.

Визначте свої пріоритети

Якщо хтось запитає у вас, чого ви насправді хочете отримати від своєї роботи, якою буде ваша відповідь? Одним з найбільш важливих кроків для підвищення ефективності на роботі буде визначення вашої мети. Кінець кінцем, якщо ви не знаєте, чого хочете досягти, то і пріоритетів у вас не буде ніяких.

Це цікаво: Як правильно поводитися на роботі

Створіть правильне ставлення до роботи

Кожен чув про те, що потрібно виробити правильне ставлення до роботи, але що це дійсно означає? Люди з правильним ставленням беруть на себе ініціативу і відповідальність, вони ходять на роботу не тільки для того, щоб заробити грошей, а й для підвищення своїх навичок. Вони допомагають колегам, підміняють тих, хто хворий і виконують свою роботу так, щоб не було за неї соромно.

Виробіть основні навички

Далеко не всі люди мають навіть базові навички для виконання своєї роботи. І що найгірше, навіть не намагаються їх прищепити. Ми говоримо про ті навички, які потрібні для виконання своєї роботи на гідному рівні.

Управління стресом

Невеликий рівень стресу може бути навіть корисним, проте коли ви морально пригнічені, то не здатні проявити свої найкращі якості, а ваша продуктивність падає. Ведіть щоденник, висипайтеся, справляйтеся зі своїми емоціями і займайтеся спортом.

І ще: Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі