Три поради тим, хто постійно нервується на роботі

Круті лайфхаки, які допоможуть легше переживати стрес і менше нервувати на своєму робочому місці.

Відпочинок

Навіть якщо ви запеклий трудоголік, і обожнюєте свою роботу, не варто цілий день займатися однією справою без перерви, обов'язково знайдіть час для відпочинку. Виділіть декілька хвилин на чаювання, зарядку та інше. Ви маєте хоча б 2-3 рази на день розслабляти мозок, для того, щоб він працював ефективно і "не перегрівався".

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Чужа робота

Дуже добре, якщо ви в хороших відносинах з усім робочим колективом, і готові підмінити один одного або допомогти, коли це необхідно. Але не треба прагнути лягти кістьми заради співробітника, роблячи його роботу у вільний час. Можливо, саме такий друг заважає вам бути продуктивним, тим самим створюючи стресові ситуації. Навчіться ввічливо відмовляти людям, хто б вони не були, навіть якщо вони займають вищу посаду і намагаються скинути на вас свою роботу.

Тайм-менеджмент

Дуже часто ми потрапляємо в стресову ситуацію з тієї причини, що не встигаємо зробити певну справу. Спочатку треба правильним чином оформити робоче місце, воно має бути максимально комфортним, інакше продуктивності добитися не вийде. По-друге, ви маєте навчитися щоранку складати план на день. Складні справи пишіть спочатку, а прості під кінець. Виконуйте їх за списком, в такій самій послідовності.

Зберігайте спокій

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