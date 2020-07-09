Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Три поради тим, хто постійно нервується на роботі

  • 32
Робота - фото 1
Робота / hrliga

Круті лайфхаки, які допоможуть легше переживати стрес і менше нервувати на своєму робочому місці.

Відпочинок

Навіть якщо ви запеклий трудоголік, і обожнюєте свою роботу, не варто цілий день займатися однією справою без перерви, обов'язково знайдіть час для відпочинку. Виділіть декілька хвилин на чаювання, зарядку та інше. Ви маєте хоча б 2-3 рази на день розслабляти мозок, для того, щоб він працював ефективно і "не перегрівався".

І ще: Як бути успішним на роботі і залишатися собою

Чужа робота

Дуже добре, якщо ви в хороших відносинах з усім робочим колективом, і готові підмінити один одного або допомогти, коли це необхідно. Але не треба прагнути лягти кістьми заради співробітника, роблячи його роботу у вільний час. Можливо, саме такий друг заважає вам бути продуктивним, тим самим створюючи стресові ситуації. Навчіться ввічливо відмовляти людям, хто б вони не були, навіть якщо вони займають вищу посаду і намагаються скинути на вас свою роботу.

Тайм-менеджмент

Дуже часто ми потрапляємо в стресову ситуацію з тієї причини, що не встигаємо зробити певну справу. Спочатку треба правильним чином оформити робоче місце, воно має бути максимально комфортним, інакше продуктивності добитися не вийде. По-друге, ви маєте навчитися щоранку складати план на день. Складні справи пишіть спочатку, а прості під кінець. Виконуйте їх за списком, в такій самій послідовності.

Зберігайте спокій - фото 414823
Зберігайте спокій

Це цікаво: Три причини, чому буває нудно на роботі

Джерело: hrliga
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 516
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1518
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2423581
Загрузка...
Новини