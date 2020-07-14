Як зрозуміти, що вами маніпулюють

Ми навіть не усвідомлюємо, як часто робимо в житті не те, чого самі хочемо. І навіть те, чого зовсім не хочемо.

З маніпуляцією надією стикаємося в випадках, коли ми або наш партнер боїмося скривдити один одного відмовою. Так можуть роками тягнутися відносини, які вичерпали себе. Оскільки один з партнерів боїться зробити боляче іншому. Насправді ж він розтягує біль в часі, годуючи примарними обіцянками. Інший так само розуміє безперспективність відносин, але маніпулює роллю жертви.

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Переведення стрілок і відхід від розмови – улюблений вид маніпуляції психологічного агресора. Коли ви намагаєтеся висловити обурення, він називає вас скандалісткою. Зовні спокійний через власну банальну байдужість, він скаже, що не готовий обговорювати зараз ці теми в такому тоні. І додасть, що вам треба спочатку полікувати нерви.

Зміщення акцентів, емоційне зараження – такими видами маніпулювання грішать засоби масової інформації. Наприклад, коментуючи змагання з бігу, де брали участь тільки двоє, можна сказати, що переможець прийшов передостаннім. Зате про переможеного повідомити, що він зайняв друге місце.

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