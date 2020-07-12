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Це так не працює: популярний у всьому світі метод не допоможе вам розбагатіти
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Останніми роками надзвичайно популярними стали всілякі тренінги та книжки, які мають на меті допомогти вам казково розбагатіти. Насправді ж, заробляють гроші автори усіляких методик, а ви лише витрачаєтесь на курси та літературу, яка потім лежить на полицях.
Дослідники з Лондонської школи економіки і університету Бета з'ясували, що позитивне мислення НЕ допоможе стати багатшими і щасливішими. Протягом 18 років вони спостерігали за очікуваннями та фінансовим становищем 1600 людей.
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З'ясувалося, що оптимістично налаштовані люди не стають фінансово успішними. Причому ефект може бути й негативним, адже такі люди з часом бідніють і розчаровуються в житті. Песимісти відчувають постійний страх в очікуванні нових проблем.
Виграють у цій ситуації тільки реалісти. "Реалістично оцінювати своє майбутнє і приймати рішення на основі фактів приносить відчуття добробуту, не заглиблюючись в невпинний позитив", – говорить співавтор дослідження Кріс Доусон.
Дослідники відзначають, що реалісти залишаються у меншості. Приблизно 80% населення – переконані оптимісти, які схильні переоцінювати ймовірність того, що трапитися щось хороше, і недооцінюють ймовірність поганих речей.
Раніше ми розповідали, як на сон впливає той факт, що ви оптиміст або песиміст. Отже, виявилося, що оптимісти на 70% рідше стикаються з порушеннями сну і безсоння. Аби дійти до такого висновку дослідники провели онлайн-опитування, в якому брали участь 1004 австрійці. Респонденти розповідали про загальні характеристики свого сну, а потім про своє ставлення до життя і здоров'я.
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