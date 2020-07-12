Це так не працює: популярний у всьому світі метод не допоможе вам розбагатіти

Останніми роками надзвичайно популярними стали всілякі тренінги та книжки, які мають на меті допомогти вам казково розбагатіти. Насправді ж, заробляють гроші автори усіляких методик, а ви лише витрачаєтесь на курси та літературу, яка потім лежить на полицях.

Дослідники з Лондонської школи економіки і університету Бета з'ясували, що позитивне мислення НЕ допоможе стати багатшими і щасливішими. Протягом 18 років вони спостерігали за очікуваннями та фінансовим становищем 1600 людей.

Це цікаво: Не в грошах щастя: учені взялися перевірити популярну приказку

З'ясувалося, що оптимістично налаштовані люди не стають фінансово успішними. Причому ефект може бути й негативним, адже такі люди з часом бідніють і розчаровуються в житті. Песимісти відчувають постійний страх в очікуванні нових проблем.

Виграють у цій ситуації тільки реалісти. "Реалістично оцінювати своє майбутнє і приймати рішення на основі фактів приносить відчуття добробуту, не заглиблюючись в невпинний позитив", – говорить співавтор дослідження Кріс Доусон.

На одному позитивному мисленні багатшим не станеш

Дослідники відзначають, що реалісти залишаються у меншості. Приблизно 80% населення – переконані оптимісти, які схильні переоцінювати ймовірність того, що трапитися щось хороше, і недооцінюють ймовірність поганих речей.

Раніше ми розповідали, як на сон впливає той факт, що ви оптиміст або песиміст. Отже, виявилося, що оптимісти на 70% рідше стикаються з порушеннями сну і безсоння. Аби дійти до такого висновку дослідники провели онлайн-опитування, в якому брали участь 1004 австрійці. Респонденти розповідали про загальні характеристики свого сну, а потім про своє ставлення до життя і здоров'я.

Читайте також: Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи