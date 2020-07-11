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Учені назвали несподівану причину проблем зі сном
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Звичайно ж, на ваш сон можуть впливати низка чинників. Але є одна цікава особливість характеру, яка також може стати на заваді здоровому та міцному сну. Розповідаємо, що ж не дає вам відпочити протягом ночі?
Учені з Віденського медичного університету з'ясували, що люди з оптимістичними поглядами на життя сплять краще за песимістів. Це допомагає їм довше жити і рідше страждати від хронічних захворювань.
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Дослідники провели онлайн-опитування, в якому брали участь 1004 австрійці. Респонденти розповідали про загальні характеристики свого сну, а потім про своє ставлення до життя і здоров'я.
У результаті виявилося, що оптимісти на 70% рідше стикаються з порушеннями сну і безсоння.
Оптимісти більше займаються фізичними вправами, менше курять і їдять більше здорової їжі. Крім того, у них є стратегії для вирішення проблем і зниження стресу. Всі ці фактори можуть сприяти поліпшенню якості сну, – розповів автор дослідження Якоб Вайцер.
Учені рекомендують розвивати оптимізм за допомогою спеціальних вправ. Вони хочуть перевірити, чи позначається "набутий оптимізм" на якості сну, або потрібно бути позитивним "від природи".
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