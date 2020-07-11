Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг

Друзі – люди, чиї недоліки ми схильні применшувати або зовсім не помічати. Але іноді люди виявляються не тими, ким ми їх уявляли. Як розпізнати таку людину?

Дуже важко визнавати, що людина, яку ти колись вважав другом, виявляється скоріше ворогом.

І ще: Як зрозуміти, що вас скоро звільнять

Ось кілька сигналів, які говорять про те, що ти зв'язуєшся з токсичною людиною:

Якщо ти відчуваєш, що постійно повинен догоджати їй або що їй від тебе щось треба.

Якщо тебе переконують зробити щось, що тобі робити неприємно, наприклад порушити якісь правила або вчинити погано стосовно іншої людини.

Якщо людина критикує твою зовнішність.

Якщо людина недобре ставиться до інших твоїх друзів чи родини.

Крім того, у псевдодрузів сім п'ятниць на тижні: сьогодні він мило базікають з тобою, а завтра просто ігнорують.

Психологи рекомендують звертати увагу на те, як ти себе почуваєш після спілкування з другом. Як вичавлений лимон або на підйомі? Спокійно або напружено? Часто ти не можеш усвідомити справжню причину, однак, повертаючись додому із зустрічі, ти не розумієш, чому тебе долає втома, тобі шкода себе.

Це цікаво: Не в грошах щастя: учені взялися перевірити популярну приказку