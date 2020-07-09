Не в грошах щастя: учені взялися перевірити популярну приказку

Усіх нас змалку вчили, що гроші не тотожні зі щастям. Учені вирішили перевірити, наскільки це твердження актуальне в сьогоденні, коли без упевненості у фінансовій стабільності не проживеш.

Виявилося, що тепер гроші можуть принести більше щастя, ніж у минулому. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Сан-Дієго.

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Попередні дослідження показували, що після того, як річний прибуток людини "перевалює" за 75 000 доларів, гроші перестають впливати на рівень щастя. Але так було в минулому столітті: вчені вирішили перевірити, як прибуток і щастя пов'язані зараз.

Вони проаналізували дані понад 44 000 американців у період з 1972 по 2016 рік. Порівнявши їх прибутки, а також задоволеність життям у цілому, експерти з'ясували, що чим вищий прибуток, тим щасливішими стають люди. І ніякого грошового порогу вже давно немає.

Я була здивована, як тісно гроші пов'язані зі щастям, і що воно не виходить на "плато" після певного рівня прибутку, як було заведено вважати, – каже психолог Джин Твендж, співавтор дослідження. – Навіть після задоволення всіх потреб рівень щастя підвищується.

Нове дослідження довело, що гроші важливі для відчуття щастя

У принципі, воно й не дивно, адже за останні роки сформувалося справжнє покоління споживачів: люди постійно щось купують, женуться за новинками, а відтак, для втілення своїх бажань у дійсність їм завжди потрібні гроші. І з цим ніхто сперечатися не буде. Як і з фразою: "Багато грошей не буває" ;)

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