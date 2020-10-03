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Як зробити тренування ефективними та знизити м'язову втому: поради

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Як боротися з м'язовою втомою - фото 1
Як боротися з м'язовою втомою

М'язова втома – неминучий результат фізичних навантажень. Але ви можете максимізувати свої тренування і поліпшити фізичну працездатність, дотримуючись рекомендації спортивних експертів.

Розповідаємо, як знизити м'язову втому та зробити тренування ефективнішими.

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М'язова втома – нормальний побічний ефект фізичних вправ або інтенсивних тренувань. Це показник того, що ваше тіло досягло межі метаболізму. На щастя, є певні речі, які ви можете робити до, під час і після тренування, щоб зменшити м'язову втому.

Як зробити тренування ефективними та знизити м'язову втому: поради - фото 428550

Ось кілька корисних порад:

Забезпечте хороше харчування. Крім збалансованого харчування, експерти рекомендують збільшити кількість вуглеводів, які ви їсте за сім днів до тренування, щоб підтримувати рівень глікогену в м'язах. Глікоген – ваш головне джерело енергії під час тренувань. Втома розвивається, коли запаси глікогену виснажуються.

Їжте до і після тренування. Не займайтеся натщесерце або на повний шлунок. Експерти рекомендують перекусити за кілька годин до тренування і протягом години після тренування, щоб підтримати відновлення м'язів.

Пийте достатньо води. Щоб запобігти зневодненню та м'язовій втомі, випивайте від 10 до 12 склянок води протягом дня, а також напій, який заповнить втрату електролітів під час тренування.

Підвищуйте свою аеробну здатність. Поліпшення аеробної здатності може допомогти підвищити витривалість, що дозволить вам тренуватися протягом триваліших періодів часу. Щоб підвищити свою витривалість, спробуйте інтервальні тренування або використовуйте пристрій для тренування дихальних м'язів, який допоможе вам збільшити об'єм легенів.

Як зробити тренування ефективними та знизити м'язову втому: поради - фото 428549

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Джерело: Medikforum
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