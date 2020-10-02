Учені розповіли, що спортсменам допомагає бігати швидше

Професійні спортсмени здатні пробігати не один кілометр. І сприяють їм у цьому сідниці. Тому дослідники переконані, що саме їх слід тренувати, аби досягати кращих спортивних результатів.

Ви не впевнені, на якого бігуна на дистанції у 100 метрів зробити ставку в тоталізаторі на наступній літній Олімпіаді? Для отримання відповіді на це питання спробуйте візуально оцінити об'єм їхніх сідниць.

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Експерти Університету Лафборо у Великобританії з'ясували, що спринтери з найбільшими сідницями можуть бігти на 44% швидше. Це "сідничне прискорення" вирахували після порівняння елітних бігунів, простих спортсменів і людей, які зовсім не тренуються.

Елітні бігуни, які можуть пробігти стометрівку менш ніж за 10 секунд, були не тільки м'язистішими у цілому, але і в окремих частинах тіла. Їх литкові м'язи збігалися за обсягами з м'язами людей менш тренованих, а ось стегнові та сідничні досягали максимуму. Це відкриття має потенціал зробити справжню революцію у тренуваннях багатьох професійних спортсменів, як вважають самі дослідники.



Професійним бігунам слід звертати увагу на сідничні м'язи

Під час своєї праці вони скористалися магнітно-резонансною томографією для оцінки розміру 23 м'язів нижньої частини тіла 42 різних чоловіків. П'ятеро з них були елітними спринтерами, 26 – звичайними спортсменами, 11 – взагалі професійно спортом не займалися.

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