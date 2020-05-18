Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото

Стрічку новин у соціальній мережі Facebook заполонили аватари. Користувачі публікують свої віртуальні копії та діляться прикольними фото. Ми теж долучились до тренду і тепер готові розповісти вам, як зробити аватар.

Нова функція створення аватарів у Facebook дозволяє користувачам не лише встановити свій віртуальний аналог як головне фото профілю, а ще надсилати його в коментарях та повідомленнях як стікери.

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Створити свій аватар у Facebook дуже просто, але це працює лише на смартфоні (на десктопі поки що ця функція не доступна).

Інструкція, як зробити аватар у Facebook:

Відкрийте додаток Facebook та перейдіть в меню (три горизонтальні лінії вгорі). Прокрутіть вниз і виберіть "Більше"

У розділі "Більше" оберіть "Аватари "

Створіть свого аватара : виберіть тон шкіри, форму обличчя, колір очей, зачіску, одяг та інше

Натисніть на галочку і збережіть аватар

Готово! Тепер ви можете поділитись цим із друзями, встановити аватар як головне фото або надіслати стікер

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