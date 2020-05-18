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Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото

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Марк Цукерберг створив свій аватар для Facebook - фото 1
Марк Цукерберг створив свій аватар для Facebook

Стрічку новин у соціальній мережі Facebook заполонили аватари. Користувачі публікують свої віртуальні копії та діляться прикольними фото. Ми теж долучились до тренду і тепер готові розповісти вам, як зробити аватар.

Нова функція створення аватарів у Facebook дозволяє користувачам не лише встановити свій віртуальний аналог як головне фото профілю, а ще надсилати його в коментарях та повідомленнях як стікери.

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Створити свій аватар у Facebook дуже просто, але це працює лише на смартфоні (на десктопі поки що ця функція не доступна).

Інструкція, як зробити аватар у Facebook:

  • Відкрийте додаток Facebook та перейдіть в меню (три горизонтальні лінії вгорі). Прокрутіть вниз і виберіть "Більше"

Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото - фото 404609

  • У розділі "Більше" оберіть "Аватари"

Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото - фото 404612

  • Створіть свого аватара: виберіть тон шкіри, форму обличчя, колір очей, зачіску, одяг та інше

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  • Натисніть на галочку і збережіть аватар

Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото - фото 404615

  • Готово! Тепер ви можете поділитись цим із друзями, встановити аватар як головне фото або надіслати стікер

Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото - фото 404614

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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