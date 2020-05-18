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В Instagram з'являться нові функції для коментарів

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В Instagram з'являться нові функції для коментарів - фото 1

Популярний сервіс Instagram запускає нові функції для управління коментарями, щоб боротися з булінгом у соцмережі.

У соцмережі з'явиться функція закріплення коментарів під фото. У Instagram пояснюють, що це дозволить користувачам встановлювати тон спілкування у своїх акаунтах, закріплюючи обрану кількість коментарів.

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Крім цього, користувачі мережі зможуть видаляти одночасно до 25 коментарів під своїми фото, а також блокувати кілька облікових записів, які залишають негативні коментарі.

Також Instagram додає функцію, яка дозволить керувати спогадами і тегами: юзери зможуть вибирати, хто може згадувати і тегати їх в коментарях, підписах або Stories.

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Джерело: techcrunch
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