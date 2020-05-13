YouTube Music замінить сервіс Google Play Music: як перенести колекції

Платформа YouTube Music замінить популярний сервіс Google Play Music. У компанії повідомили, що перехід відбудеться в незабаром, тож розповідаємо, як перенести усі свої колекції на платформу від YouTube.

Як стало відомо, перехід на платформу YouTube Music відбудеться уже скоро, але користувачам дадуть достатньо часу, щоб перенести свої колекції на новий сервіс. Для цього потрібно завантажити додаток YouTube Music, відкрити і натиснути кнопку "Перенести в YouTube Music" або відкрити сторінку перенесення в браузері.

І ще: Скільки українців використовують один і це й же пароль для всіх акаунтів: дослідження

YouTube Music можна користуватися безкоштовно з рекламою або оформити платну підписку. Її вартість залишиться колишньою – близько 60 гривень на місяць, уточнили в компанії. Підписники платної версії Google Play Music автоматично отримають продовження своєї підписки на YouTube Music Premium.

Читайте також: З'явився сайт, що показує, які користувачі одночасно слухають один і це й же уривок пісні