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Як зробити смачний яблучний сидр вдома: фотоінструкція

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Яблучний сидр - фото 1
Яблучний сидр / fratello-sorella

Натуральний яблучний сидр – це слабоалкогольний напій, ароматний, злегка газований і приємний на смак. Як приготувати його вдома?

Нам знадобиться: яблука 10 кг, цукор 1,5 кг, вода (в окремих випадках) до 1 літра.

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Як приготувати яблучний сидр в домашніх умовах:

  • Зібрані яблука протерти сухою ганчіркою (не мити), покласти на 2-3 дні в тепле приміщення. На поверхні плодів живуть дикі дріжджі, які потрібні для бродіння, важливо їх не змити.
  • Видалити листя і хвостики. Яблука разом зі шкіркою і кісточками подрібнити блендером або м'ясорубкою до стану однорідного пюре. Ємність для бродіння промити гарячою водою і насухо витерти. Заповнити перемеленими яблуками максимум на 2/3 об'єму.
  • На кожен кілограм яблук додати 100-150 г цукру. Сусло має вийти солодким, але не нудотним. Перемішати. Шийку ємності зав'язати марлею і на 3-4 дні поставити в темне місце з кімнатною температурою. Вміст банок кожен день перемішувати, збиваючи щільний верхній шар. Через 8-16 годин з'являється характерний запах бродіння, піна і шипіння.
  • З яблучної рідини віджати сік, який потім перелити в чисту суху ємність для бродіння. Далі на банку (бочку) встановити водяний затвор або прикріпити медичну рукавичку з дірочкою в одному з пальців (проколоти голкою).
Як зробити смачний яблучний сидр вдома: фотоінструкція - фото 423949
  • Домашній яблучний сидр має бродити в темному місці з температурою 18-27 ° C приблизно 30-65 днів. Потім на дні з'явиться осад, гідрозасувка не пускатиме бульбашки (рукавичка западе) і напій помітно посвітлішає, це означає, що бродіння закінчилося.
  • Сидр злити з осаду, потім пропустити через 3-4 шари марлі. Відфільтрований напій розлити в пляшки. Протягом трьох місяців напій має дозрівати в прохолодному приміщенні (6-12 ° C). Далі можна переходити до дегустації. Смачного!

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Джерело: fratello-sorella
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