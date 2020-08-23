Ліниві вареники з картоплею: покроковий рецепт

Якщо хочете урізноманітнити щоденне меню, тоді подайте на стіл ліниві вареники. Готуємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Для приготування страви вам знадобиться: 2 картоплини, 200 г сиру, 2 ст. л. борошна, 1 яйце, 50 г вершкового масла, 1 ст. л. сметани, 2 ч. л. цукру, варення (за смаком) і щіпка солі.

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Спосіб приготування: Почистьте картоплю, відваріть її до готовності і розімніть товкачем. Змішайте картопляне пюре з сиром, борошном і яйцем. Приправте суміш цукром, дрібкою солі і ще раз добре вимішайте. Закип'ятіть в каструлі воду, підсоліть її. Сформуйте двома чайними ложечками вареники і закиньте їх в киплячу воду, перемішайте, доведіть до кипіння. Вареники варіть протягом 2-3 хвилин, не закриваючи кришкою.

Заправте ліниві вареники шматочком вершкового масла і подавайте до столу. Смачного!

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