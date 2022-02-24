Що робити українцям, які зараз за кордоном: рекомендації МЗС

Як українцям в інших країнах діяти в умовах закритого повітряного простору / Taylor Beach on Unsplash

Україна тимчасова закрила повітряний простір для цивільної авіації через вторгнення Росії. Тому у МЗС пояснили, як діяти українцям за кордонами країни.

Державне підприємство Украерорух прийняло складне рішення закрити повітряний простір країни для цивільної авіації, тож всі рейси скасовано на певний час. Однак за кордонами перебуває чимало українців, тому у МЗС підготували рекомендації для них, пише Радіо MAXIMUM.

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Що робити українцям за кордоном:

Залишайтесь у місцях тимчасового проживання; Стежте за подальшим розвитком подій завдяки перевіреним джерелам інформації; Зареєструйтесь в електронній системі "ДРУГ" Підтримуйте зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій (контакти зазначені на головних сторінках сайтів дипломатичних установ)

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