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Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками

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Як зробили круте фото - фото 1
Як зробили круте фото / instagram.com/cnhphotography

Талановитий фотограф з Лос-Анджелеса показує, що не обов'язково мати найдорожчу техніку та найкрасивіші локації, якщо маєш бажання створювати щось красиве. Це хлопець навіть посеред вулиці здатен зробити шедевр!

Знайомтесь, Кріс Хернандез - 22-річний американський фотограф, який мешкає та працює у Лос-Анджелесі. Особливою його любов'ю є жіночі портрети, від яких важко відвести погляд.

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Вродливі дівчата на незвичайних знімках викликають захват не лише в Кріса, а й у його значної аудиторії в соцмережі Instagram - 185 тисяч підписників активно стежать за творчістю американця! А родзинкою є те, що Кріс демонструє залаштунки кожної красивої зйомки. Надихайтесь:

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386716

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386717

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386718

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386719

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386720

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386721

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386722

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386723

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386724

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386725

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386726

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386727

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386728

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386729

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386730

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386731

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386732

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386733

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386734

Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками - фото 386735

Джерело всіх фото: instagram.com/cnhphotography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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