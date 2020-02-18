Як зробити красиве фото: американець підкорює публіку своїми знімками

Талановитий фотограф з Лос-Анджелеса показує, що не обов'язково мати найдорожчу техніку та найкрасивіші локації, якщо маєш бажання створювати щось красиве. Це хлопець навіть посеред вулиці здатен зробити шедевр!

Знайомтесь, Кріс Хернандез - 22-річний американський фотограф, який мешкає та працює у Лос-Анджелесі. Особливою його любов'ю є жіночі портрети, від яких важко відвести погляд.

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Вродливі дівчата на незвичайних знімках викликають захват не лише в Кріса, а й у його значної аудиторії в соцмережі Instagram - 185 тисяч підписників активно стежать за творчістю американця! А родзинкою є те, що Кріс демонструє залаштунки кожної красивої зйомки. Надихайтесь:

Джерело всіх фото: instagram.com/cnhphotography

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