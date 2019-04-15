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Як зробити кожен ранок приємним: проста інструкція
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Як ранок почнете, таким буде цілий ваш день. Саме тому медики провели цілу низку досліджень, аби встановити, як варто починати свій ранок, щоб відмінно почуватися протягом цілого дня. Збережіть собі ці прості та корисні рекомендації.
Медики радять уникати метушні відразу після пробудження, особливо людям з гіпертонією. Для цього приготуватися до виходу з дому варто з вечора. А ранок найкраще починати з легкої зарядки, яку зробити можна прямо в ліжку.
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Отже, прокинувшись, не поспішайте вставати з ліжка. Плавно потягніться, щоб нормалізувати кровообіг. Фахівці пропонують таку розминку: увімкніть приємну ненав'язливу музику і, лежачи на спині, розташуйте руки на животі і глибоко дихайте. Після кількох вдихів-видихів розімніть хребет. Для цього встаньте на коліна та лікті, уявіть себе котом: плавно округляйте і прогинайте спину. Вкінці трохи посидьте на ліжку, перш, ніж стати.
Якщо ви регулярно запізнюєтесь, ставте будильник на 5 хвилин раніше, ніж вам потрібно прокинутися. Так ви починатимете ранок без стресу.
При наявності проблем зі спиною після цього можна ще постояти з хвилину. Людям, що страждають від варикозу, замість дихальної гімнастики краще зробити вправи для ніг: підняти та потримати їх у такому положенні, спершись на стіну, хвилин десять. Після цього спеціальні бинти або панчохи для боротьби з варикозом будуть діяти ще ефективніше.
Зарядка відразу наповнить енергією. Якщо після неї ще не поспішаючи поснідати корисними продуктами, а не "літати" по оселі в пошуках смартфона, краватки та лівого черевика, то прекрасний настрій і самопочуття на весь день забезпечені.
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