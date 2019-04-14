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Яким має бути ідеальний сніданок: поради експерта

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А чим зазвичай снідаєте ви? - фото 1
А чим зазвичай снідаєте ви? / Taste

Вранці обмінні процеси в людському організмі протікають найбільш інтенсивно. Це означає, що навіть, якщо ви дещо "переберете" вуглеводів, на жирові відкладення вони не перетворяться. Головне – вибрати для сніданку корисні та поживні страви. Розповідаємо, з чого має складатися ідеальний сніданок.

Дієтологи сходяться на думці, що сніданок повинен бути ситним, а також складатися зі складних вуглеводів. Вони розщеплюються повільно і тому надовго забезпечують вас енергією та бадьорістю.

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Тому дуже корисні каші – вівсяна, гречана, пшоняна. А клітковина, яка в них міститься, допомагає знизити рівень холестерину і регулює рівень цукру в крові. До слова, до вівсянки можна додавати шматочками свіжих фруктів і ягід.

Білок – обов'язковий компонент правильного сніданку. Яєчня або варені яйця зі скибкою цільнозернового хліба – прекрасний початок дня. Така трапеза підтримає почуття ситості до самого обіду і забезпечить вас енергією, а також необхідними мікроелементами.

Замість кави випивайте зелений чай - фото 321227
Замість кави випивайте зелений чай

Замість традиційної чашки кави лікарі рекомендують випити чашечку зеленого чаю, а замість цукру додати ложку меду.

"Мед – це єдина насолода, яка не тільки дозволена, а й вкрай корисна на сніданок. Адже практично 40% вуглеводів, що містяться у меді, становить фруктоза, яка нормалізує ферментативні процеси в організмі та позитивно впливає на серцево-судинну систему, дозволяючи уникнути стрибків артеріального тиску протягом всього дня. Зелений чай, у свою чергу, містить корисні антиоксиданти, а ще – танін і кофеїн, які допомагають організму прокинутися, а от мінерали та антиоксиданти підвищують захисні сили організму", – розповіли фахівці.

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Джерело: Med2
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