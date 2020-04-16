Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як зробити екологічні крашанки: прості лайфхаки
-
- 29
До Великодня залишились лічені дні, тож пора починати готуватись правильно. У мережі поділились екологічними варіантами крашанок, які легко можна зробити вдома.
На профілі Коронавірус.Інфо в соцмережі Instagram, де щодня публікують важливу інформацію про COVID-19 та карантин, поділились великодніми порадами. Навіть традиційне наповнення кошика може бути екологічним. Це підтверджують і лайфхаки, як вдома зробити справді екокрашанки завдяки натуральним барвникам.
І ще: Рецепти паски у фото і відео: як приготувати випічку на Пасху 2020
Як зробити екологічні крашанки:
- Жовтий колір – куркума, шкірка мандарина або апельсина, шафран
- Коричневий – мелена кава
- Рожевий – лушпиння червоної цибулі, малина, сік журавлини, червоне вино
- Фіолетовий – сік чорного винограду
- Зелений – кропива, листя шпинату, кора крушини, примула.
Як зробити візерунки на крашанках:
- Фігурні візерунки. Просто вирізати фігури зі щільного паперу, накласти на шкарлупу, обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.
- Цяточки. Мокрі яйця достатньо обваляти у рисі, добре обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.
- Смужки. Туго обв'язати ниточками яйця та зварити у фарбувальному відварі.
- Листя. Змочене водою листя будь-яких рослин прикласти до яєць, туго обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.
Читайте також: Найкращі вітання з Великоднем українською
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
15:44Капоне: дебютний трейлер фільмів з Томом Харді
-
15:44Як прикрасити паску в домашніх умовах: великодні ідеї у фото
-
15:33Том Хенкс і його дружина здали кров для створення вакцини проти коронавірусу
-
15:23У Києві з'явився новий яскравий мурал: фотофакт
-
15:15Нудні чи спокійні? Найстабільніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:52MacBook більше не потрібен: ентузіасти запустили MacOS на iPad Pro
-
14:30Як швидко в Чикаго змінюється погода: фото здивувало мережу
-
14:1450 грамів не врятують: у ВООЗ нагадали, що алкоголь не захистить від коронавірусу
-
13:50Зідан показав, як не перетворитися на "тюленя" вдома
-
13:40Як зробити екологічні крашанки: прості лайфхаки
-
13:35Антикоронавірусний танець луцьких медиків підкорив мережу: веселе відео
-
13:25Медики повідомили про невідомий раніше симптом COVID-19
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:56Український фотограф зняла модель plus-size для Playboy
-
12:44Найкрасивіша гравець у покер показала пишні форми
-
12:20Pornhub запустив новий сайт з дуже брудними відео
-
12:08Рецепти паски у фото і відео: як приготувати випічку на Пасху 2020
-
11:55Як святкують день народження на карантині: відео з тортом підкорює мережу
-
11:44Дружина ненавидить, коли я працюю з дому: Бенксі показав нову карантинну роботу
-
11:22Нетутешні: трейлер серіалу від творців Ріка і Морті
-
10:51Ці продукти допомагають швидко схуднути
-
10:21Собака вкрав накладні зуби, і це найдивніше, що можна уявити (відео)
-
09:53Від яких продуктів потрібно відмовитись чоловікам після 50 років
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
-
07:13Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер
- 15 квітня
-
21:54Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу
-
20:19Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки
-
18:16ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин
-
15:47У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все: що там діється
-
13:18В Україні випав сніг посеред весни: добірка фото із засніжених Карпат
-
11:08Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня
-
07:15Погода в Україні 14 квітня: нове похолодання та дощі
- 13 квітня
-
21:21Названий термін відновлення подорожей по світу
-
19:24Готуються ночами: у Міносвіти пояснили помилки в онлайн-уроках
-
17:22Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото
-
15:00Всесвітній день рок-н-ролу: найкращі фільми про музикантів
-
12:50Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком
-
09:20Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:28Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›