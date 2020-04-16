Як зробити екологічні крашанки: прості лайфхаки

До Великодня залишились лічені дні, тож пора починати готуватись правильно. У мережі поділились екологічними варіантами крашанок, які легко можна зробити вдома.

На профілі Коронавірус.Інфо в соцмережі Instagram, де щодня публікують важливу інформацію про COVID-19 та карантин, поділились великодніми порадами. Навіть традиційне наповнення кошика може бути екологічним. Це підтверджують і лайфхаки, як вдома зробити справді екокрашанки завдяки натуральним барвникам.

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Як зробити екологічні крашанки:

Жовтий колір – куркума, шкірка мандарина або апельсина, шафран

– куркума, шкірка мандарина або апельсина, шафран Коричневий – мелена кава

– мелена кава Рожевий – лушпиння червоної цибулі, малина, сік журавлини, червоне вино

– лушпиння червоної цибулі, малина, сік журавлини, червоне вино Фіолетовий – сік чорного винограду

– сік чорного винограду Зелений – кропива, листя шпинату, кора крушини, примула.

Як зробити візерунки на крашанках:

Фігурні візерунки. Просто вирізати фігури зі щільного паперу, накласти на шкарлупу, обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.

Просто вирізати фігури зі щільного паперу, накласти на шкарлупу, обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі. Цяточки . Мокрі яйця достатньо обваляти у рисі, добре обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.

. Мокрі яйця достатньо обваляти у рисі, добре обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі. Смужки. Туго обв'язати ниточками яйця та зварити у фарбувальному відварі.

Туго обв'язати ниточками яйця та зварити у фарбувальному відварі. Листя. Змочене водою листя будь-яких рослин прикласти до яєць, туго обгорнути марлею та зварити у фарбувальному відварі.

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