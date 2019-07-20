Як зробити бургер корисним: порада дієтолога

Бургери стали улюбленим перекусом для мільйонів людей по всьому світу. Втім, більшість із них навіть не замислюється над тим, що ці смачні та соковиті "сендвічі" можуть неабияк загрожувати здоров'ю. Дієтологи ж дали кілька порад, які допоможуть зробити бургер корисним.

Експерт наголошує на тому, що бургер – їжа, багата на калорії. Власне, в одному такому перекусі може бути 350 ккал або навіть більше. У бургері дуже багато насичених жирів, простих вуглеводів і солі – всі ці компоненти стимулюють ріст жирової тканини. Саме тому цю страву рекомендують їсти не частіше, ніж раз на тиждень.

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Втім, значно кориснішими будуть ті бургери, які ви приготуєте вдома самостійно. Для цього варто лише замінити булку на цільнозерновий хліб, котлету – з нежирних сортів м'яса – не смажити, а запікати, а також не зловживати, а то і зовсім обійтися без соусів, які збільшують жирність та калорійність бутерброда.

Бургер може бути корисним, якщо замінити певні інгредієнти

Дієтолог рекомендує з бургером їсти свіжі овочі. Причому, чим більше овочів, тим ситнішою, кориснішою й органічнішою для обміну речовин буде ваша вечеря.

Не полінуйтесь сьогодні приготувати такий бургер. Гарантуємо, що результат вас потішить, а смак змусить назавжди забути про навідування до фастфудів ;)

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