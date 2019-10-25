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Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи

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Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи - фото 1

Уже в листопаді в автолюбителів зменшаться шанси загубити водійські права, адже українські водії зможуть створювати і використовувати електронні водійські права і техпаспорти через мобільний додаток Дія. Розповідаємо, як легко скачати необхідні документи на свій смартфон.

З листопада українські водії зможуть за допомогою мобільного додатку Дія створювати власні е-посвідчення або е-техпаспорти. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Важливо: В Україні змінили правила видачі водійських прав

Так, за його словами, вже з наступного місяця у Єдиному державному веб-порталі електронних послуг буде доступний для скачування спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого будь-який водій може створити електронний образ свого водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт). Для цього потрібно буде лише сфотографувати оригінали документів (водійські права та техпаспорт) і додаток згенерує електронну альтернативу документів.

Тепер водійські права та техпспорт будуть у твоємо смартфоні - фото 363732
Тепер водійські права та техпспорт будуть у твоємо смартфоні

Створити електронний образ можна буде тільки за документами сучасного зразка, тобто пластиковим водійськими правами.

Це дасть водієві право не брати з собою в дорогу пластикові оригінали цих документів, адже їхні електронні копії будуть завжди будуть у смартфоні автолюбителя і матимуть таку ж юридичну силу, як і оригінали.

Також варто мати на увазі, що така електронна альтернатива оригінальним документам буде дійсна лише в Україні. Тому, якщо ви плануєте мандрівку за кордон на автомобілі, вам доведеться мати з собою усі оригінальні документи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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