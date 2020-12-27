На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів
-
- 0
Психолог розповів, що дуже важливо планувати рік, щоб він був максимально вдалим. Як це зробити – читайте далі.
Професор психології Річард Райан поділився порадами, як покращити новий рік. Для цього не варто відмовлятись від ідеї складання планів, просто уважніше до неї поставитись. Дуже часто новорічні обіцянки так і залишаються лише обіцянками, а все через те, що до них підходять не так серйозно.
І ще: 10 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
За словами психолога, у цій справі важливо правильно формулювати бажання. Тому краще забувати про "стати здоровішим/багатшим/красивішим/стрункішим". Це надто абстрактно, тому й не вдасться втілити у життя.
Щоб цілі ставати реальними, а не були лише на папері чи в голові, то потрібно створювати план дій та ділити його на невеликі справи і досягнення. Влаштуйте собі квест, який не дозволить нудьгувати, а також зробить життя насиченішим. Така проста річ дозволить почуватись щасливішими, а також надихне на нові звершення.
Також дуже важливо ставити реалістичні цілі, починати з невеликих кроків. Ще однією порадою Річарда Раяна є звертати увагу ще й на речі, які допомагають зробити кращим і життя людей навколо.
"Якщо хочете вигадати новорічну обіцянку, від якої точно станете щасливими, то подумайте про те, що буде корисним для світу. Це добре не лише для світу, а й для вас", – пояснив психолог.
Читайте також: Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного
-
12:58Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів
-
12:26Яким знакам Зодіаку варто взятись за нові справи вже сьогодні
-
11:55Надто допитливі сусіди: кумедні фото тварин, які стежать за людьми
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
10:54Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:22Три важливі якості, якими володіє справжній лідер
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
-
09:30Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди
-
08:49Як ефективно наростити м'язову масу: 6 простих порад
-
08:20Погода в Україні 27 грудня: точний прогноз на сьогодні
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
21:1827 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50МастерШеф 10 сезон ФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг у шоу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:19Названо найкрасивішу гру 2020 року: лідер вас здивує
-
19:47Дивіться на суперкар Porsche, який збирали й розбирали 78 разів
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
18:45МастерШеф 10 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:20Гороскоп на 27 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46ВандаВіжн: дивіться новий трейлер серіалу з елементами ситкому (відео)
-
17:17У Туреччині з 28 грудня зміняться правила в'їзду туристів
-
16:47Ілон Масу додав у Tesla свою улюблену гру
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
15:48Фанати бренду обурені: Xiaomi прибрала зарядку з комплекту топового Mi11
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
14:51ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
12:20Яким знакам Зодіаку сьогодні не можна байдикувати
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня
- 25 грудня
-
21:57Як врятувати планету, займаючись сексом: 4 незвичні способи
-
16:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
14:23Найкращі серіали 2020 року: рейтинг ТОП-16 новинок, які варто подивитись
-
12:15Найочікуваніші мультфільми 2021: ТОП 15 найкращих анімацій нового року
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня
-
07:475 продуктів, які можуть убити ваше лібідо
- 24 грудня
-
21:50Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
-
20:19Європейський автомобіль року: відомий список моделей-претендентів
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України
- 23 грудня
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку