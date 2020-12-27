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Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів

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Як зробити новий рік щасливим - фото 1
Як зробити новий рік щасливим

Психолог розповів, що дуже важливо планувати рік, щоб він був максимально вдалим. Як це зробити – читайте далі.

Професор психології Річард Райан поділився порадами, як покращити новий рік. Для цього не варто відмовлятись від ідеї складання планів, просто уважніше до неї поставитись. Дуже часто новорічні обіцянки так і залишаються лише обіцянками, а все через те, що до них підходять не так серйозно.

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За словами психолога, у цій справі важливо правильно формулювати бажання. Тому краще забувати про "стати здоровішим/багатшим/красивішим/стрункішим". Це надто абстрактно, тому й не вдасться втілити у життя.

Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів - фото 440877

Щоб цілі ставати реальними, а не були лише на папері чи в голові, то потрібно створювати план дій та ділити його на невеликі справи і досягнення. Влаштуйте собі квест, який не дозволить нудьгувати, а також зробить життя насиченішим. Така проста річ дозволить почуватись щасливішими, а також надихне на нові звершення.

Також дуже важливо ставити реалістичні цілі, починати з невеликих кроків. Ще однією порадою Річарда Раяна є звертати увагу ще й на речі, які допомагають зробити кращим і життя людей навколо.

"Якщо хочете вигадати новорічну обіцянку, від якої точно станете щасливими, то подумайте про те, що буде корисним для світу. Це добре не лише для світу, а й для вас", – пояснив психолог.

Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів - фото 440875

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Джерело: kanobu
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