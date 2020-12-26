Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного

У кожного в житті настають миті, коли зовсім нічого не хочеться робити і виникає нудьга. Як позбутись цього нав'язливого почуття – читайте далі.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" регулярно ділиться цікавими та важливим фактами і порадами, як підтримувати моральний стан в умовах пандемії і не тільки. Цього разу темою стала, як боротись з нудьгою.

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"Нудьга – емоція, яку людина може переживати чи не щодня. Але іноді вона не відступає. Коли виникає нав'язливе почуття, що вам стало нудно – це вже тривожний сигнал. Це означає, що у вашої психіки є потреба в змінах", – зазначають фахівці.

Як побороти нудьгу:

Розплановуйте свій час не лише у плані роботи, а й відпочинку. Це дозволить уникнути моментів, коли зовсім нічого не хочеться робити, а також нема ідей.

Зробіть з нудних справ гру. Цей спосіб дозволить зацікавитись навіть у найрутиннішому завданні.

Шукайте креативні способи виконання завдань, так можна не лише веселіше провести час, а й відкрити для себе щось нове.

Набирайтесь сміливості! Якщо попереду на вас чекає щось складне, то варто взятись за це вже. Складіть план, дотримайтесь його і не відкладайте на останню мить.

Знайдіть собі друга, з яким можна поспілкуватись на будь-яку тему. Це може бути колега, партнер чи хороший друг, з яким можна легко зідзвонитись чи зустрітись.

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