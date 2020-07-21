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Як зняти стрес за 30 секунд: метод, який врятує ваші нерви

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Уникати стресу в сучасному житті практично неможливо - фото 1
Уникати стресу в сучасному житті практично неможливо

Стрес є практично скрізь: вдома, на роботі, у стосунках, під час покупок, на відпочинку, в дорозі. Бажано від стресу вчасно позбуватися, інакше нервовій системі настане кінець. Є кілька способів забути про стрес, точніше, покрокових дій, виконуючи які можна домогтися відмінних результатів.

Ділимось з вами дієвою методикою, яка дозволяє позбутися від стресу за 30 секунд.

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  1. Заспокойтеся, у всіх моментах життя потрібно вчасно зуміти заспокоїтися.
  2. Знайдіть затишне містечко, де ви будете наодинці з собою. Присядьте або стійте, але головне, щоб вам було комфортно.
  3. Зробіть кілька глибоких вдихів/видихів, але не більше п'яти.
  4. Тепер, вам вже мало стати трохи легше, але це ще незавершений процес зняття стресу. Зробіть такий вдих, щоб ваші легені наповнилися повітрям до межі, а потім видихніть до самого кінця і затримайте дихання на 30 секунд.
  5. Обов'язково засікайте ці 30 секунд, це буде у вигляді ефекту перемикання на іншу ситуацію, яка допоможе забути про стрес.
Дихальна практика дозволяє позбутися стресу - фото 416843
Дихальна практика дозволяє позбутися стресу

Може бути, не у всіх людей вийде затримати дихання на 30 секунд, але якщо все-таки вийде, то стрес випарується з неймовірною швидкістю.

Учені давно довели, що цей спосіб позбавлення від стресу діє найкраще і, що важливо, швидко. А відбувається це тому, що під час стресу в крові людини накопичується шкідлива речовина, яке дезактивується у зв'язку наповнення крові вуглекислим газом.

Цим способом можна користуватися не тільки, коли ви вже отримали стрес, можна затримати дихання і перед стресом. Адже бувають безліч ситуацій, в яких ви впевнені, що піддастеся стресу. Наприклад, перед важливою співбесідою або розмовою з босом.

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Джерело: Health Info
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