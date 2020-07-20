Секс гарантований: жінки розповіли, які якості їм найбільше подобаються у чоловіках

Жінки уже не так охоче купуються на накачане тіло

Учені технологічного Університету Квінсленду з Австралії поставили собі за мету з'ясувати, що саме вважають найпривабливішим жінки у чоловіках. Виявилося, ідеальне тіло, створене в умовах спортзалу, проникливий погляд і "оксамитовий" голос для багатьох кобіт мають другорядне значення.

Опитавши 3 000 чоловіків і 1 500 жінок дослідники прийшли до висновку, що в нинішніх реаліях значно більше значення відіграє впевненість у партнері.

Це цікаво: У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс

"Жінки проникливіші, ніж чоловіки, коли мова заходить про секс, і вони шукають в чоловікові якості, які вказували б на стабільність, і що ті не забудуть їхній номер телефону після першої ночі", – пояснила психотерапевт Б'янка Родрігес.

Саме безпека зараз у пріоритеті, а відчуженість і непередбачуваність, які вважалися ознаками сексуального магнетизму, стрімко втрачають свою чарівність.

Ще одну досить розмиту якість жінки назвали важливою при виборі сексуального партнера – неабияка приємність.

Зараз у жінок в пріоритеті емоційна зрілість та почуття безпеки

Різноманітність інших чоловічих рис також позитивно позначається на привабливості чоловічої особистості, адже, вибираючи собі пару для тривалого спілкування, а не на одну ніч, жінка звертає увагу на емоційну зрілість і повноту почуттів партнера.

Роблячи висновок з усього вищесказаного, можна припустити, що успіхом у прекрасної половини користуватиметься екстравертний, сумлінний чоловік, що дає відчуття надійності і вселяє жінці впевненість у власній значущості.

Читайте також: Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу